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    Yeniasır TV Gündem CHP yönetimindeki Dikili'de su çilesi! Kesinti neden yaşandı?

    CHP yönetimindeki Dikili'de su çilesi! Kesinti neden yaşandı?

    Giriş Tarihi: 01.08.2022, 12:57

    İzmir'in Dikili ilçesinde 5 gündür sürmekte olan su kesintisi sebebiyle vatandaşlar seneler öncesinde giderek ellerinde bidonlarla su tankerlerinden su almaya çalışıyor. Vatandaşlar yaz gününde mağdur olduğunu belirtirken, CHP'li belediyeye tepki gösterdi. Canlı yayında A Haber muhabiri Tayfun Er’e konuşan AK Parti Dikili İlçe Başkanı Tahsin Şekerci, "Şimdi bizim ilçemizde su var yani içme suyu ile ilgili ilçemizin en ufak bir sıkıntısı yok. Sorun içme suyunun tükettirilmemesi. Mevcut kanalizasyon yapımız 1987 yılında yapılan 3 tane terfi merkezinin 1 merkeze aktarım yapması ve burada çıkan bir problem var. Burası aynı zaman bir arıtma tesisi yok. Yıllardır Dikili'nin kanalizasyonu arıtılmadan burada toplatılıp mikserle karıştırılıp denize veriliyor. Bu sistemin pompalarında ve boru hattındaki tıkanıklıktan dolayı Dikili kanalizasyonunu denize veremiyor. Bu nedenle belediye ve İZSU yetkilileri Dikili halkının ve yazlıkçılarımızın suyunu kesmek zorunda kaldı. Şu anda insanlarımız dağdan gelen çeşmelerin önünde kuyruklar halinde bidonlarını doldurarak evlerine su götürmeye çalışıyor. Yıllardır bunu uyarısını yapıyoruz. Şehrin altyapı çalışmalarında kanalizasyonu halledelim ve yer altıyla uğraşmayalım dedik ama olmadı, yapılmadı. Kanalizasyon sorunu ve arıtma yıllardır Dikili'nin sorunu. Burada araçlar drenaj yapıp Çandarlı'daki arıtma tesisine götürüyorlar. Orada arıtılıp salınıyor. Oradaki tesisi de AK Partili belediye yaptı." açıklamasını yaptı.

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