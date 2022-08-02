Dikilililer bir bardak suya muhtaç kaldı

İzmir'in turistik ilçesi Dikili, 5 gündür susuzluk kabusu yaşıyor. İlçenin atıklarını denize taşıyan kanalizasyon sistemi tıkanınca İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İZSU, vatandaşlar çok su kullanıp kanalizasyon sistemini zorlamasın diye ilçede suları kesti.

5 gündür susuzluk çilesi çeken Dikilililer, sokaklarına getirilen tankerlerin önünde Türkiye'nin 1960-70'li yıllarındaki gibi kuyruklar oluşturuyor. Burnundan soluyan ilçe halkı zaman zaman görevlilerle veya kendi aralarında su tartışmasına tutuşuyor.

1989'DAN KALMA KANALİZASYON

Öte yandan İZSU, 5 gündür kanalizasyon sisteminin tıkandığı yeri bulamıyor. Boru hattının kara kısmı kazılarak araştırılıyor. Eğer tıkanıklığın deniz içindeki bölümde olduğu belirlenirse, dalgıç ekiplerin göreve çağırılacağı belirtildi. Tıkanan yerin bulunamaması suların ne zaman geleceği konusunda da belirsizlik yaratıyor. Bu arada halk susuzluktan kırılırken Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz'ün ilçede içinde heykellerin de bulunduğu bir parkı açması tepki topladı. Kırgöz'ün bu tavrı "vurdumduymazlık" olarak nitelendirildi. İlçedeki tatilci ve yazlıkçıların, su krizinin ardından tatillerini yarıda keserek İzmir'e veya geldikleri kentlere dönmeyi sürdürdükleri kaydedildi.

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, Dikili'de yaşanan su kesintileri için "CHP'li Büyükşehir Belediyesi; su gibi temel bir hizmeti vermeyi de eline yüzüne bulaştırmıştır. Arıtma tesisi de olmayan Dikili'de kanalizasyon mikserlerindeki tıkanıklığı gideremeyen belediye, 5 gündür insanları bir bardak suya muhtaç etmiştir" dedi.

AK Parti Dikili İlçe Başkanı Tahsin Şekerci, "4 merkezden toplanan ilçenin kanalizasyonu, bir merkezde toplanıp mikserle karıştırılarak, arıtılmadan denize veriliyor yıllardır! 1989 yılında kalma kanalizasyon sistemi var. Tamir edemeyince şehrin suyunu kestiler. Vatandaşımızla alay eder gibi açıklama yapıyorlar" dedi.

VATANDAŞLAR İSYANDA

KESİNTİ nedeniyle büyük zorluk yaşadıklarını belirten Gazipaşa Mahallesi sakinlerinden Bulut Gezer, aşırı sıcaklarda perişan olduklarını söyledi. Gezer, "Duş alamıyoruz. Evlerimiz kötü durumda. Bu durum anlatılamaz. Tencerede su ısıtıyoruz. Onunla banyo yapıyoruz. 2022 yılındayız. Böyle bir şey olamaz. Sesimizi duyurun." diye konuştu. Sokak çeşmesine su doldurmaya gelen İsmail Yar da "Bidonlarla su dolduruyoruz. Mümkün olduğu kadar idareli kullanmaya çalışıyoruz" dedi. Marketlerden aldıkları suların yetmediğini ifade eden Hüseyin Şahin ise bulaşık ve banyo için su bulamadıklarını, sorunun çözülmesini istediklerini kaydetti.

İZSU'DAN AÇIKLAMA

Öte yandan, İZSU Genel Müdürlüğü'nün Twitter hesabından yapılan açıklamada, ilçeye 30 yıldır hizmet veren atık su terfi hattı borularının kullanım ömrünün dolması nedeniyle hattın bir bölümünün yeniden inşa edildiği, kayalık zemin nedeniyle çalışma süresinin uzadığı, öngörülemeyen su kesintileri yaşandığı belirtildi. Açıklamada, deplase imalat çalışmalarının büyük bölümünün bitirildiği, ilçenin merkez bölgesine kısa süre sonra su verilmeye başlanacağı kaydedildi.

HEM SUSUZ BIRAKTI HEM ZAM YAPTI!

Dikili'de susuzluktan kırılırken İZSU, içme suyuna yüzde 6,77 oranında zam yaptı. Son zamla birlikte Ocak ayından bu yana içme suyuna yapılan zam oranı yüzde 200'e ulaşmış oldu. Yeni tarifeye göre konutta 0-10 metreküp suyun metreküp fiyatı 15 lira 33 kuruştan 16,37 kuruşa, 11-20 metreküp tüketimlerde ise suyun metreküpü 18 lira 24 kuruştan 19 lira 47 kuruşa çıktı. 21 metreküp ve üzeri tüketimlerde ise metreküp fiyatı 34 lira 16 kuruş iken 36 lira 47 kuruş oldu.

BELEDİYE BAŞKANI HEYKEL AÇTI

DİKİLİ'DE vatandaşlar, 5 gündür su kesintileri nedeniyle mağdur olup tanker önünde su kuyruğuna girerken Belediye Başkanı Adil Kırgöz, heykel ve park açılışında ortaya çıktı. Kırgöz'ün günlerdir çözülemeyen su sorunu yerine heykel açılışı yapması İzmirlilerin tepkisini çekti. Kırgöz, açılışla ilgili paylaşımında, "Sevgi Yolu üst kısmında modern oyun gruplarıyla dizayn ettiğimiz, Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk ve çocuk heykel figürlerinin yer aldığı Çocuk Hakları Parkı'nı yarınlarımızın umudu çocuklarımız ile birlikte açtık" ifadelerini kullandı.

ERHAN GÜLENÇ