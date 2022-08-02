Tüp geçit projesinin tam zamanı

MHP 25'inci Dönem İzmir Milletvekili ve İş İnsanı Murat Koç, AK Parti Genel Başkanvekili ve İzmir Milletvekili Binali Yıldırım'ın "Tüp geçit" projesini gündeme taşıdı.

Yıldırım'a tüp geçit projesini hayata geçirmesi için çağrıda bulunan Koç, "Sayın Binali Yıldırım 2014 yılında İzmir için 'bin 414 proje' demiş ve İzmir'i gerçekten bir Avrupa kentine dönüştürecek, İzmirlilerin yaşam kalitesini artıracak projeleri ardı ardına sıralamıştı. Bu projeler arasında belki en dikkat çeken, en çok ses getiren proje 'Tüp geçit' projesiydi. Yıldırım o tarihte projeyi anlatırken, "İzmir'in iki yakasını birleştiren projedir. İnciraltı'ndan Bostanlı'ya 1200 metre tüp geçit, 6 bin metre köprü geçişi, kilometrelerce bölünmüş yol, 35 dal-çık yapacağız. Vatandaş, akıllı telefonla trafik debisini görebilecek' ifadelerini kullanmıştı. Bugün bu projeyi İzmir'e kazandırmanın tam zamanıdır" diye konuştu.

'İKİ YAKA BİR ARAYA GELSİN'

BU proje açıklandığında çok heyecanlandığını kaydeden Murat Koç, "Hem çevreyi korumak ve karbon salınımınıazaltmak, hem tasarruf, hem de zaman açısından İzmir'in ve İzmirlinin menfaatlerini koruyan bu proje için Sayın Binali Yıldırım'a seslenmek istiyorum. Tüp geçit projesini hayata geçirelim, İzmir'in 2 yakası bir araya gelsin. Bu projenin ardından kimsenin şüphenin olmasın ki İzmirliler Sayın Yıldırım'a hem 2023 hem de 2024 yıllarında teşekkür edecektir" ifadelerini kullandı.