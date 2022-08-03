Ak Partili Hızal’dan CHP’ye ‘Atakent’ tepkisi

MİLLİ Eğitim Bakanlığı, İzmir'in Karşıyaka ilçesinde bulunan Atakent Anadolu Lisesi hakkında depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle yıkım kararı vermişti. Okul için alınan yıkım kararını TBMM gündemine taşıyan CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç ise okulun arazisinin bir kısmının Cengiz İnşaat'a tahsis edileceği iddiasında bulunmuştu. Cengiz İnşaat ise söz konusu iddiaları reddetmişti.

Tartışmalar üzerine İzmir Valiliği de konuyla ilgili yazılı bir açıklama yaparak, Atakent Anadolu Lisesi için gerekli incelemelerin yapıldıktan sonra yıkım kararı verildiği ve Karşıyaka Belediyesi'ne ruhsat başvurusunda bulunulduğu, ruhsat düzenlemesinin ardından, yeni okulun yapımı için ihale sürecinin başlatılacağı duyuruldu. Okul arazisinin üçüncü kişilere devredileceği iddiaları ise kesin bir reddedildi.

HIZAL: ÖZÜR BEKLİYORUZ

İZMİR Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkanvekili Özgür Hızal Valiliğin açıklamasının ardından, "CHP İzmir İl Başkanı ve milletvekillerinin Karşıyaka Atakent Anadolu Lisesi için söyledikleri yalanlar ellerine yüzlerine bulaştı. Binanın yeniden okul olarak planlandığını herkes görmüş oldu. Toplumumuza yalan söylemeyi alışkanlık haline getirenlerden özür bekliyoruz!" paylaşımında bulundu.