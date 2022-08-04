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Haberler İzmir JASAT firarilere göz açtırmadı! 1'i cinayet zanlısı 7 kişi yakalandı

JASAT firarilere göz açtırmadı! 1'i cinayet zanlısı 7 kişi yakalandı

İzmir'de İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından 1'i cianyet zanlısı olmak üzere 7 firari yakalandı. Jandarma dedektifleri olarak da bilinen JASAT ekiplerinin İzmir'in çeşitli ilçelerinde gerçekleştirdikleri operasyonlarda, birçok farklı suçtan kesinleşmiş hapis cezası bulunan U.V., K.M., H.S., İ.L.O., V.Y., F.K. ve Ş.A. kıskısvarak yakalanarak cezaevine gönderildi.

04.08.2022, 11:24

İzmir'de jandarma dedektifleri olarak bilinen JASAT ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda, 1'i cinayet zanlısı olmak üzere toplam 7 aranan firari kıskıvrak yakalandı.

JASAT firarilere göz açtırmadı! 1’i cinayet zanlısı 7 kişi yakalandı

İzmir İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve ilçe jandarma komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılıklarının koordine ve talimatları doğrultusunda, firari hükümlülerin yakalanmasına yönelik 25 Temmuz - 1 Ağustos tarihleri arasında planlı çalışmalar yürüttü.

JASAT firarilere göz açtırmadı! 1’i cinayet zanlısı 7 kişi yakalandı

Yapılan çalışmalarda, "Kişiyi Yerine Getirdiği Kamu Görevi Nedeniyle, Bir Suçu Gizlemek, Delillerini Ortadan Kaldırmak veya İşlenmesini Kolaylaştırmak ya da Yakalanmamak Amacıyla Öldürme" suçundan hakkında 13 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan U.V., Bayındır ilçesi Çiftçigediği Mahallesinde kıskıvrak yakalandı.

JASAT firarilere göz açtırmadı! 1’i cinayet zanlısı 7 kişi yakalandı

Ekiplerin Tire, Bayındır, Kemalpaşa, Çeşme ve Aliağa ilçelerinde gerçekleştirdiği operasyonlarda da haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan K.M., H.S., İ.L.O., V.Y., F.K. ve Ş.A. adlı şüpheliler yakalandı.

JASAT firarilere göz açtırmadı! 1’i cinayet zanlısı 7 kişi yakalandı

JASAT ekipleri tarafından yakalanan şüphelilerin tümü cezaevlerine gönderildi.

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