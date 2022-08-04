JASAT firarilere göz açtırmadı! 1’i cinayet zanlısı 7 kişi yakalandı

Yapılan çalışmalarda, "Kişiyi Yerine Getirdiği Kamu Görevi Nedeniyle, Bir Suçu Gizlemek, Delillerini Ortadan Kaldırmak veya İşlenmesini Kolaylaştırmak ya da Yakalanmamak Amacıyla Öldürme" suçundan hakkında 13 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan U.V., Bayındır ilçesi Çiftçigediği Mahallesinde kıskıvrak yakalandı.