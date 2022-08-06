İzmir’de kritik operasyon! Çete lideri Binali Camgöz ile bağlantısı ortaya çıktı

İzmir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 1 Ağustos'ta, Bornova İlçe Nüfus Müdürlüğü'ne 'evrakta sahtecilik', 'organize suç örgütüne yardım ve yataklık' ile 'rüşvet alıp vermek' suçlamasıyla operasyon yaptı. Bornova İlçe Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürü Ümit İmren, kurumda görevli 2 memur, 1 çaycı ile hakkında sahte evrak düzenlendiği belirlenen 1 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin rüşvet karşılığında kimlik ve pasaportlardaki fotoğrafları değiştirip kişi ya da kişilerin yurt dışına kaçmasına aracılık ettiği iddia edildi. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerin tamamı tutuklandı.





Öte yandan kısa süre önce Interpol tarafından Karadağ'da 5 kişiyle birlikte yakalanan ve Türkiye'ye iadesi için işlemleri süren organize suç örgütü lideri Binali Camgöz'ün üzerinden, Bornova'daki operasyonda tutuklanan şüphelilerden birine ait kimliğin çıktığı ifade edildi.

Camgöz Karadağ’da gözaltına alındı

Çifte infazdan Camgöz çıktı