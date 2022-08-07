Genç hakimin nikah şahitliğini Yargıtay Başkanı Akarca yaptı

İZMİR'İN Karabağlar ilçesinin önceki dönem kaymakamı ve Kayseri Vali Yardımcısı Mehmet Sadık Tunç'un kızı Fatma Seyran Tunç, Karşıyaka Vilayet Evleri'nde düzenlenen nikah töreniyle hayatını mühendis Ramazan Burak Öztürk ile birleştirmenin mutluluğunu yaşadı. Nikah törenine İzmir'deki çok sayıda Sivil Toplum Kuruluşu (STK) temsilcileri, dernekler, vakıflar, siyasi parti temsilcileri, İzmir iş insanları ve çok sayıda davetli katılım gösterdi. Çiftin evlilik cüzdanını takdim eden Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, "Evlilik uzun ve ince bir yol, inişler-çıkışlar olabilir ama hem gelin hanım hem de damat bey çok naif insanlar, kendilerine bir ömür boyu mutluluklar diliyorum" dedi.

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