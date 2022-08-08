İZMİR'DE, 1930'lu yıllardan günümüze fuarcılık, kültür ve sanat tarihinin en önemli mekanlarından biri olan Kültürpark'ın Lozan Kapısı aslına uygun olarak yenileniyor. Kapının merkezindeki betonarme iki kule güçlendirilirken, kulenin sağ ve solundaki giriş kapıları da yıkılarak yeniden yapılmaya başlandı. Korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edilen ve zamanla yıpranan Kültürpark'ın Lozan Kapısı bu çerçevede 1938 yılındaki özgün haline göre yeniden yapılıyor. 17 Temmuz'da başlayan çalışmaların bu yılki 91. İzmir Enternasyonal Fuarı'ndan önce tamamlanacağı bildirildi. ■ METİN BURMALI

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