Vali Köşger ve Başkan Soyer’den İzmir için anlamlı işbirliği

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Ağustos sonunda Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'u ziyaret ederek, kentin UNESCO Dünya Mirası daimi listesine alınması yönündeki girişimlerine destek isteyecek. Başkan Soyer, "Şubat'ta UNESCO'ya dosyamızın teslim edilmesini sağlamak üzere Bakanımızın da desteğini isteyeceğiz. Eminim, bu konuda elinden geleni yapacaktır. Hedefimiz 2024'ün ikinci yarısında Kemeraltı'nı da içine alan Tarihi Liman Kenti'nin UNESCO Dünya Mirası daimi listesine alınmasını sağlamaktır" dedi.

Başkan Soyer 2020 yılında UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne giren ve daimi listeye girmesi için son hazırlıkların yapıldığı İzmir Tarihi Liman Kenti süreciyle ilgili İzmir Büyükşehir Belediyesi meclis üyelerini bilgilendirdi. Toplantıya Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, CHP, AK Parti ve MHP'li meclis üyeleri ile İzmir Büyükşehir Belediyesi bürokratları ve İzmir Büyükşehir Belediyesi şirketlerinin genel müdürleri katıldı.

"ADIM ADIM İLERLİYORUZ"

Başkan Tunç Soyer, "UNESCO Dünya Mirası geçici listesindeki Tarihi İzmir, Birgi, Gediz Deltası ile Foça, Çandarlı ve Çeşme kalelerinin daimi listeye alınması halinde Efes ve Bergama'yla beraber kentin 6 noktasını UNESCO markasıyla buluşturmuş olacağız. O zaman İzmir'in bir dünya kenti olması için çok bir önemli adım atmış olacağız. Adım adım oraya doğru gidiyoruz. Büyük bir heyecanla ve tüm gücümüzle destek vermeye devam edeceğiz" dedi.

SYMİRNA ANTİK KENTİ'NDE GELİNEN NOKTA GURUR VERİCİ

■ TARKEM A.Ş. Genel Müdürü Sergenç İneler, kentin tüm kurumlarının birlik içinde çalıştığını belirterek, "Kemeraltı ve çevresi çok fazla zenginliği barındıran bir yer. İzmir Büyükşehir Belediyesi altyapıyı yapıyor, esnaflara eğitim veriyor, restorasyon yapıyor. Bunlar değerlendirme sürecinde çok önemli etkenler olacak" dedi. Smyrna Antik Kenti Kazı Başkanı Doç. Dr. Akın Ersoy da valilik ve belediyenin desteğine dikkat çekerek, "Bu sayede Efes'te yüz yılda ortaya çıkan bir tiyatroyu kısa sürede ortaya çıkarma yönünde çaba gösteriyoruz" ifadelerini kullandı.