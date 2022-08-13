İzmir’de sahte içki tacirlerine darbe: 25 ton sahte/kaçak alkol ele geçirildi

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, halk sağlığının korunması, sahte ve kaçak içki ticareti ile kullanımının engellenmesi, her türlü kaçakçılığın ve kaçakçılıktan kaynaklanan vergi kaybının önlenmesi amacıyla Torbalı Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde yürütülen istihbari çalışmalar neticesinde, Torbalı ilçesi Kazımkarabekir Mahallesinde bulunan bir iş yerinde kaçak/sahte alkollü içecek üretimi yapıldığını tespit ederek, operasyon düğmesine bastı.

Bahse konu adrese baskın düzenleyen ekipler, yapılan aramalarda 25 ton kaçak etil alkol, 1 adet kaynaştırma kazanı, 2 adet çift fanlı soğutma sistemi, 3 adet 15 ton kapasiteli plastik tank, 3 adet 5 ton kapasiteli plastik tank, 1 adet 1 ton kapasiteli IBC tank, bin 649 adet 5 litre kapasiteli bidon, 1 adet plastik bidon folyo kapatma makinesi, 1 adet plastik bidon kapak kapatma makinesi ve bin 500 adet plastik bidon kapağı ve çeşitli ebatlarda ambalajlama malzemesi ve karton koli ele geçirdi. Ele geçirilen malzemelerin piyasa değeri yaklaşık 2 milyon TL olarak belirlenirken, olayla ilgili olarak M.T., G.B. ve T.C., isimli şüpheliler gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu çerçevesinde adli işlem başlatıldığı ifade edildi.