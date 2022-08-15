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İzmir'de feci kaza! Vidanjör sonu oldu...

İzmir'e bağlı Çeşme ilçesinde yabancı uyruklu kuryenin kullandığı motor, Ö.S. yönetimindeki vidanjörün yanından geçerken devrilerek sürüklendi. Türkmenistan uyruklu olduğu öğrenilen kurye Begenc Tarhanov olay yerinde hayatını kaybederken, vidanjör sürücüsü gözaltına alındı.

15.08.2022, 11:44

İzmir'in Çeşme ilçesindeki feci kazada, yabancı uyruklu motosikletli kurye yaşamını yitirdi.

İzmir’de feci kaza! Vidanjör sonu oldu...

Edinilen bilgiye göre, Çeşme ilçesi Dalyan Mahallesi'nde, Begenc Tarhanov'un (48) kullandığı kurye motosikleti, Ö.S yönetimindeki 03 ADCL 878 plakalı vidanjörün yanından geçerken devrilerek sürüklendi. İhbar üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, motosikletli kurye Begenc Tarhanov'un olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

İzmir’de feci kaza! Vidanjör sonu oldu...

Türkmenistan uyruklu Begenc Tarhanov'un cansız bedeni İzmir Adli Tıp Kurumuna kaldırılırken, vidanjör sürücüsü Ö.S. gözaltına alındı.

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