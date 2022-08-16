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Haberler İzmir Meryem Ana’da ‘Göğe Yükseliş Günü’ ayini

Meryem Ana’da ‘Göğe Yükseliş Günü’ ayini

16.8.2022

Meryem Ana’da ‘Göğe Yükseliş Günü’ ayini
HRİSTİYANLAR için kutsal sayılan "Meryem Ana'nın Göğe Yükseliş Günü" dolayısıyla, İzmir'in Selçuk ilçesinde bulunan ve Hazreti İsa'nın annesi Meryem Ana'nın son yerleşim yeri olarak kabul edilen Meryem Ana Evi'nde ayin düzenlendi. Türkiye ve yabancı ülkelerden çok sayıda Hristiyan bir araya geldi. Mum yakıp dilek dileyenler, "Meryem Ana'ya Övgü Duası" etti. Ayine katılanlara turfanda incir ve üzüm ile ekmek ikram edildi. İzmir Başpiskoposu ve Metropoliti Martin Kmetec'in yönettiği ayinde İncil'den bölümler okundu, ilahiler söylendi, dualar edildi.
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