17 Ağustos’un yıldönümünde uzmanlar uyardı: İzmir’de 17’si aktif 21 fay var

17 Ağustos 1999'da 7.4 büyüklüğünde meydana gelen Marmara Depremi'nin üzerinden 23 yıl geçti. 17 bin 480 kişinin öldüğü depremin acısı halen sürerken, son olarak 117 kişinin hayatını kaybettiği 30 Ekim 2020'deki 6.6 büyüklüğündeki İzmir depremi insanlara bir kez daha deprem gerçeğini hatırlattı. Bugün Türkiye'de sadece İstanbul'da 2003 yılından beri üzerinde çalışılan, sürdürülebilir bir master planı olduğuna değinen DEÜ Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAUM) Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, İzmir'de ise 1998-2000 yıllarında tamamlanan ve o günün şartlarında, 1998 yılı öncesi yapı stokuna göre hazırlanmış bir deprem master planı olduğunu aktardı. Prof. Dr. Sözbilir, 2017 yılından beri İzmir'deki deprem master planının revize edilmesi gerektiğini söyledi.





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İzmir'de 17'si aktif 21 adet fayın 7.2 büyüklüğünde deprem üretme potansiyeline sahip olduğunu ifade eden Prof. Dr. Sözbilir, denizdeki fayların da 6.5 büyüklüğünü aşan depremler üretirse tsunami tehlikesi yaratabileceğini vurguladı. Sözbilir, "İzmir'de Mordoğan, Güzelbahçe, Urla, Seferihisar, Menderes, Gaziemir, Narlıdere, Balçova, Konak, Pınarbaşı, Altındağ, Işıkkent, Kemalpaşa, Gümüldür, Özdere, Selçuk, Kiraz, Tire, Bergama Aliağa, Dikili, Çandarlı ve Menemen gibi yerleşim yerleri diri fayların üzerinde ve çok yakındadır. Bunun yanında alüvyon dediğimiz gevşek zeminler üzerindeki, İnciraltı, Alsancak, Manavkuyu, Bayraklı'nın denize yakın kesimleri, Bostanlı ve Karşıyaka gibi semtler de deprem şiddetinin daha yüksek hissedecek yerler sınıfında değerlendirilebilir" dedi. Jeoloji Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Sinancan Öziçer de "Maalesef ülkemizdeki 1016 yerel belediyenin jeofizik isdihdamı yüzde 10' geçmiyor. Öncelikli olarak bu eksikliğin giderilmesi ileride can ve mal kayıplarını azaltacak en önemli parametrelerden biridir. Çünkü zeminin deprem anında nasıl davranacağını tespit edenler jeofizik mühendisleridir" diye konuştu.

2029'A KADAR TEHLİKE SÜRÜYOR

17 Ağustos 1999 depremini değerlendiren Bilim Akademisi Üyesi Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, "Marmara'da beklenen depremin 1999 yılından itibaren her an olmak kaydıyla 30 sene içerisinde olma olasılığını yüzde 64 olduğu bilimsel olarak açıklandı. 1999'dan bu yana 23 sene geçti, yüzde 64 olasılık 2029'a kadar olduğuna göre, biz işin son evresine geldik. Marmara'nın altındaki Kuzey Anadolu'nun bir bölümü olan fay kırıldığı takdirde minimum 7.2, maksimum 7.6 büyüklüğünde deprem üretir" dedi.

7 AYDA 10 BİN 705 KEZ SALLANDIK

Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Bülent Özmen, Türkiye'de bu yılın 7 ayında 10 bin 705 deprem meydana geldiğini bildirdi. Türkiye Afet Risk Azaltma Planı (TARAP) Çalışma Grubu'nda görev alan Doç. Dr. Özmen, şöyle konuştu: "Verilere göre, en fazla depremin Nisan ve Şubat aylarında meydana geldiğini görüyoruz. Ayrıca 2022'de ülkemiz, 4 ve 4'ten daha büyük depremlerle 11 günde bir, 5 ve 5'ten büyük depremlerle de 35 günde bir sarsıldı. 2021 yılında meydana gelen depremlere ve 2022 yılının 7 ayında meydana gelen depremlere baktığımız zaman 2021 ve 2022 yıllarında deprem aktivitesinin diğer yıllara göre azaldığını görebiliyoruz."

METİN BURMALI