İzmir’de zincir marketlere dadanan hırsız kıskıvrak yakalandı!

İzmir'in Torbalı ilçesinde, zincir marketlerden telefon, tablet ve elektronik malzeme çaldığı tespit edilen şüpheli, polis ekiplerince yakalandı. Gözaltına alınan zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Torbalı İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ilçede suç ve suçluyla mücadelede çalışmalarını titizlikle sürdürüyor. Geçtiğimiz bir aylık süreçte zincir marketlerde meydana gelen hırsızlık olaylarının aydınlatılması amacıyla çalışmalarını yoğunlaştıran ekipler, M.A.B. isimli şahsın ilçede çok sayıda zincir markete girerek telefon, tablet ve elektronik eşya çaldığını tespit etti. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, zincir marketleri hedef seçen M.A.B.'yi kısa süre içerisinde yakaladı. Çoğunlukla zincir marketler olmak üzere bir çok işletmeyi mağdur eden hırsızın, özellikle market çalışanlarının yoğun çalıştığı ve müşterilerin fazla olduğu saatleri tercih ederek hırsızlık olaylarını gerçekleştiği öğrenildi.

Öte yandan, emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen M.A.B. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildiği bildirildi.