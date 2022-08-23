İzmir’de öldürülen 19 yaşındaki Aslıhan Sinem Çiçek’in ölümünde yeni detay: Yolun ortasında...

19 yaşındaki Aslıhan Sinem Çiçek, 26 Temmuzda Bornova'daki bir restoranda garson işi ile ilgili görüşmek için evden ayrıldı. Ancak bir daha kendisinden haber alamadı. Ailesi polisi aradı, kayıp başvurusu yaptı. Yapılan çalışma sonucu; Çiçek'in hastaneye kaldırıldığı ve böbreklerinin iflas ettiği ortaya çıktı. Genç kız, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Hürriyet'ten Musa Kesler ise sır olayla ilgili yeni detaylara ulaştı. Buna göre; Çiçek (19), bir yandan kuaförlük eğitimi alıyor bir yandan da harçlığını çıkarıyordu.