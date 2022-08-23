İzmir’de öldürülen 19 yaşındaki Aslıhan Sinem Çiçek’in ölümünde yeni detay: Yolun ortasında...

Helin Uludağ (18), Sinem'in en yakın arkadaşı. O gün en son görüştüğü kişi. Helin ifadesinde "Sinem o gün yanımızda 10 dakika kadar kaldı. Kesinlikle hap ya da alkol kullanmadık. Sinem bize geldiğinde eli ayağı titriyor gibiydi, çok asabiydi, yerinde duramıyordu. Bir anda 'Ben gidiyorum' diyerek kalktı ve de gitti, bir daha da onunla irtibat kuramadık. Sinem son zamanlarda 'şeker' denilen uyuşturucu hap kullandığını bana söylemişti. Sinem'in motor sevdası vardı" dedi. Soruşturmada şimdiye kadar tek tutuklu var. 28 yaşındaki motokurye Burak Kaya. Sinem'in bulunduğu yerin yakınında gözaltına alındığında üzerinde Sinem'in kanı vardı, Sinem'in cep telefonu da ondaydı. Suçlamaları kabul etmediği gibi ilginç iddialar da ortaya attı.