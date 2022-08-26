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İzmir'de nefes kesen operasyon! O anlar kamerada

İzmir'de zehir tacirlerine göz açtırılmıyor. Kiraz ilçesinde bir evin bahçesinde Hint keneviri yetiştirildiği ihbarı alan ekipler drone destekli operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda zehir tacirinin tarlasında 54 kök Hint keneviri ve ikametinde 10 kilogram esrar ele geçirildi. İşte nefes kesen operasyon anları...

İHA

26.08.2022, 11:53

İzmir’de nefes kesen operasyon! O anlar kamerada

Ödemiş Narkotik Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu ile mücadele çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Bu çerçevede ekipler tarafından yapılan çalışmalar sırasında Kiraz ilçesinde, kırsal alanda bulunan M.C. adlı şahsa ait bir evin bahçesinde Hint keneviri yetiştirildiği tespit edildi. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, önceden belirlediği adrese dron destekli operasyon düzenledi.

Yapılan operasyonda zehir tacirinin tarlasında 54 kök Hint keneviri ve ikametinde 10 kilogram esrar ele geçirildi. Ele geçirilen Hint kenevirleri imha edilmek üzere ekipler tarafından tek tek söküldü. Adrese gerçekleştirilen operasyon ise havadan dron ile görüntülendi.

Öte yandan, tarlasında Hint keneviri yetiştiren ve adresinde 10 kilogram esrar ele geçirilen M.C. adlı şahıs polis ekiplerince gözaltına alındı.
Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürdüğü öğrenildi.

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