İzmir’de 15 saatlik su kesintisi! 27 Ağustos Cumartesi

İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'de hangi ilçelerde su kesintileri yaşanacak? soruları araştırılıyor. İZSU bugüne ait planlı kesintileri duyurdu. İşte 27 Ağustos Cumartesi İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...