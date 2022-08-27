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Haberler İzmir İzmir'de 15 saatlik su kesintisi! 27 Ağustos Cumartesi

İzmir'de 15 saatlik su kesintisi! 27 Ağustos Cumartesi

İZSU tarafından yapılan duyuruya göre 27 Ağustos Cumartesi bugün İzmir'de Bayraklı, Karşıyaka, Kınık, Seferhisar, Ödemiş'te su kesintileri yaşanması bekleniyor. İzmirli vatandaşlar kesintilerin hangi ilçelerde ve ne kadar süreli olacağını araştırıyor. İşte 27 Ağustos Cumartesi İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...

27.08.2022, 09:22 Güncelleme Tarihi: 27.08.2022, 09:22

İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'de hangi ilçelerde su kesintileri yaşanacak? soruları araştırılıyor. İZSU bugüne ait planlı kesintileri duyurdu. İşte 27 Ağustos Cumartesi İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...

İzmir’de 15 saatlik su kesintisi! 27 Ağustos Cumartesi

BAYRAKLI

KÖRFEZ, ONUR 27.08.2022 saat 08:50 ile 09:50 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’de 15 saatlik su kesintisi! 27 Ağustos Cumartesi

BERGAMA

GAZİOSMANPAŞA 27.08.2022 saat 05:00 ile 09:00 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’de 15 saatlik su kesintisi! 27 Ağustos Cumartesi

DİKİLİ

YAHŞİBEY 27.08.2022 saat 09:00 ile 11:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’de 15 saatlik su kesintisi! 27 Ağustos Cumartesi

KARABAĞLAR

GAZİ, DEVRİM, PEKER, YÜZBAŞI ŞERAFETTİN 27.08.2022 saat 09:15 ile 10:45 arasında yaklaşık 1 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır.

İzmir’de 15 saatlik su kesintisi! 27 Ağustos Cumartesi

KİRAZ

HALİLLER25.08.2022 saat 17:00 ile 26.08.2022 saat 08:00 arasında yaklaşık 15 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’de 15 saatlik su kesintisi! 27 Ağustos Cumartesi

MENDERES

ÖZDERE 24.08.2022 saat 11:15 ile 13:15 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’de 15 saatlik su kesintisi! 27 Ağustos Cumartesi

MENEMEN

ÇAVUŞ 26.08.2022 saat 15:00 ile 16:00 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’de 15 saatlik su kesintisi! 27 Ağustos Cumartesi

NARLIDERE

ÇATALKAYA, HUZUR 27.08.2022 saat 07:00 ile 10:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’de 15 saatlik su kesintisi! 27 Ağustos Cumartesi

ÖDEMİŞ

BİRGİ, KAYMAKÇI, EMİRLİ, MESCİTLİ, ORHANGAZİ 27.08.2022 saat 09:00 ile 18:00 arasında yaklaşık 9 saat su kesintisi olacaktır.

TORBALI

MURATBEY, CUMHURİYET 27.08.2022 saat 08:40 ile 11:10 arasında yaklaşık 2 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır.

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