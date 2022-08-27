İzmir’de 15 saatlik su kesintisi! 27 Ağustos Cumartesi

İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'de hangi ilçelerde su kesintileri yaşanacak? soruları araştırılıyor. İZSU bugüne ait planlı kesintileri duyurdu. İşte 27 Ağustos Cumartesi İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...
BAYRAKLI
KÖRFEZ, ONUR 27.08.2022 saat 08:50 ile 09:50 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.
BERGAMA
GAZİOSMANPAŞA 27.08.2022 saat 05:00 ile 09:00 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır.
DİKİLİ
YAHŞİBEY 27.08.2022 saat 09:00 ile 11:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
KARABAĞLAR
GAZİ, DEVRİM, PEKER, YÜZBAŞI ŞERAFETTİN 27.08.2022 saat 09:15 ile 10:45 arasında yaklaşık 1 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır.
KİRAZ
HALİLLER25.08.2022 saat 17:00 ile 26.08.2022 saat 08:00 arasında yaklaşık 15 saat su kesintisi olacaktır.
MENDERES
ÖZDERE 24.08.2022 saat 11:15 ile 13:15 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
MENEMEN
ÇAVUŞ 26.08.2022 saat 15:00 ile 16:00 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.
NARLIDERE
ÇATALKAYA, HUZUR 27.08.2022 saat 07:00 ile 10:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.
ÖDEMİŞ
BİRGİ, KAYMAKÇI, EMİRLİ, MESCİTLİ, ORHANGAZİ 27.08.2022 saat 09:00 ile 18:00 arasında yaklaşık 9 saat su kesintisi olacaktır.
TORBALI
MURATBEY, CUMHURİYET 27.08.2022 saat 08:40 ile 11:10 arasında yaklaşık 2 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır.