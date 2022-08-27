Sinem’in vücudunda darp izine rastlanmadı

İzmir'de, iş görüşmesine gittikten sonra eve dönmediği için ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu, aynı gün Ege Üniversitesi Hastanesi'nde bulunan ve bir gün sonra ölen Aslıhan Sinem Çiçek'in (18) ön otopsi raporuna Yeni Asır ulaştı. İzmir Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'ndaki otopsi sonrası hazırlanan ön raporda vücutta darp izi ile birlikte morluk ve çürüğe rastlanmadığı belirtildi. Genç kızın elinde bir bıçak kesisinin olduğu üzerindeki kan izlerinin de bu keşiden kaynaklandığı belirtildi. İlk belirlemelere göre genç kızın yüksek dozda uyuşturucu ya da uyuşturucunun tetiklediği kalp krizi sonucu öldüğü, sonucun 20-25 gün sonra netlik kazanacağı öğrenildi.





GASPTAN TUTUKLANDI

Aslıhan Sinem Çiçek, 26 Temmuz günü 14.00 sıralarında bir iş görüşmesine gitmek için evden çıktıktan birkaç saat sonra beyaz hafif ticari araca binerken görüntülenmiş, aracın sürücüsü C.A. ifadesinin ardından adli kontrol şartı ile serbest bırakılmıştı. C.A. ifadesinde genç kızla kendi evine gittiğini, bir süre sonra genç kızın evden ayrıldığını ve uyuşturucu kullanmadıklarını iddia etmişti. Çiçek'in şüpheli ölümü ile ilgili ekipler, Burak Kaya'yı (27) gözaltına almış, genç kızın telefonu üzerinde bulunan Kaya, 'gasp' suçundan tutuklanmıştı.



■ FATİH ŞENDİL