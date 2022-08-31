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Ege'de daha büyük bir deprem olacak mı? Uzman isimden korkutan açıklama

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bugün meydana gelen deprem Ege'de birçok ilde hissedildi. Deprem sonrası tedirgin olan vatandaşlar yeni bir deprem olup olmayacağını merak ediyor. Dokuz Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAUM) Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, yaptığı açıklamada "Fayın 6,6 büyüklüğüne varan deprem üretme potansiyeli var." ifadelerini kullandı.

AA

31.08.2022, 16:50

Ege’de daha büyük bir deprem olacak mı? Uzman isimden korkutan açıklama

Dokuz Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAUM) Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir AA muhabirine, Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında bugün saat 12.56 ve 13.10'da 4,7 ve 5,1 büyüklüğünde depremlerin yaşandığını hatırlattı.

30 Ekim 2020'de meydana gelen depremde Sisam Adası kuzeyindeki Sisam fayının kırıldığını anlatan Sözbilir, şunları kaydetti:

"6,6 büyüklüğündeki depremden sonra bölgede önemli bir stres birikimi oluştu. Bu durum da bugünkü depremleri tetikledi. Gümüldür, Özdere ve Kuşadası tarafındaki faylar tetiklenmişti. Bugün ardı ardına olan depremler 30 Ekim 2020 depreminin tetiklediği bir deprem olarak değerlendirilebilir. Sisam Adası güneyinde ve Dilek Yarımadası'nın denizdeki devamında olan fay kırılıyor. Bu fayın en büyük deprem üretme potansiyeli 6,6 olarak biliniyor. Şimdi adayı güneyden sınırlayan fay kırılmış oldu. Fakat bu fayın 6,6 büyüklüğüne varan deprem üretme potansiyeli var."

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