Son dakika: Ege’de korkutan deprem! AFAD son depremler....

AFAD verilerine göre saat 12.56'da Ege Denizi'nde Kuşadası açıklarında 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Ege Denizi'nde Aydın ili Kuşadası ilçesi açıklarında saat 13.10'da 5,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

İZMİR'DE DE HİSSEDİLDİ

Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Deprem Dairesi verilerine göre, Ege Denizi Kuşadası açıklarında, saat 12.56'da, 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yerin 10 kilometre derinliğindeki deprem, kısa süreli paniğe neden olurken, Aydın'ın yanı sıra İzmir'den de hissedildi.

EGE DENİZİ'NDE 5,1 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Ege Denizi'nde Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, saat 13.10'da meydana gelen sarsıntının, 7 kilometre derinlikte olduğu tespit edildi.

Depremin, Aydın'ın Kuşadası ilçesine uzaklığı 18 kilometre olarak belirlendi. Deprem sonrası, an itibarıyla olumsuz bir ihbarın alınmadığı belirtilen açıklamada, gelişmelerin takip edildiği bildirildi.

Ege Denizi'nde Aydın'ın Kuşadası ilçesine 30 kilometre uzaklıkta saat 12.56'da da 4,7 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti.

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