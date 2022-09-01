Hastaneden karı koca olarak çıktılar

KÖK hücre nakli öncesi hastanede Güneş Özkaya ile nikah masasına oturan lösemi hastası İlker Çamur taburcu oldu. İzmir'de bir inşaat şirketinde asistan olan Güneş Özkaya ile işletmeci İlker Çamur üç yıl önce tatilde tanıştı. Evlilik yolunda ilerlerken, yaptırdıkları sağlık kontrolünde Çamur kan kanseri ve 4. evre lenfoma olduğunu öğrendi. Aralık ayında ise koronaya yakalandı, ölümden döndü. Birlikte gelecek hayalleri kuran çift ilişkilerini resmiyete dökmek istedi. Ancak tedavi yüzünden nişan hastanede yapıldı.

TÜRKÖK Bankasından uygun verici bulunan Çamur, kemik iliği kök hücre nakli için 26 Temmuz'da İzmir Kent Hastanesi'ne nakledildi. Çamur nakilden önce Özkaya ile evlenmek istediğini söyledi. Çift hastane odasında gelinlik ve damatlıklarını giyerek yakınlarının, doktor ve hemşirelerin hazır bulunduğu törenle dünya evine girdi. Başarılı kök hücre nakli sonrası kan değerleri yükselen Çamur, eşi Güneş'le birlikte taburcu oldu. Hemşireler çifti alkışlarla evlerine uğurladı.