İzmir’de yeniden inşa edilen okullara Köşger’den denetim

İZMİR Valisi yavuz Selim Köşger, yeni eğitim öğretim yılı öncesinde kentte depreme dayanıksızlığı nedeniyle yıkılıp yeniden inşa edilen okul binalarını yerinde inceledi. Buca ilçesi İzkent Mahallesi'nde bulunan İsmet Yorgancılar Ortaokulu'nu incelemekle programını başlatan Vali Köşger'e, İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür ile Buca Kaymakamı Mahmut Nedim Tunçer de eşlik etti.

283 okulun depreme dayanıksızlığı nedeniyle ya yıkılmasına ya da güçlendirilmesine karar verildiğini hatırlatan Köşger, "İzmir'de yıkımına karar verilen 122 tane okul var. Bu 122 okulun 17 tanesi yıkılarak yeniden inşa edildi. 47 okulun yapım süreci, 20'sinin de yapı ruhsatlandırma süreci devam ediyor" ifadelerini kullandı.

ONARIMA 160 MİLYON TL

Güçlendirme çerçevesinde 3 okulun tamamlandığını, 13 okulun da işlemlerinin devam ettiğini aktaran Vali Köşger, "Okullarımıza onarım anlamında 160 milyon TL'lik ciddi bir ödenek ayırdık. 283 okulumuzun büyük ve küçük onarımları bu ödenek ile gerçekleştirildi. Bu da çok ciddi bir rakam. Devletimiz eğitim öğretim konusunda hiçbir imkanı esirgemiyor. Bu konuda da İzmir'e pozitif ayrımcılık yapılıyor" diye konuştu.

'OKUL YÖNETİMLERİ BAĞIŞ TOPLAYAMAZ'

DEVLET tarafından okulların tüm eksiklerinin ayrılan ödeneklerle giderildiğini söyleyen Vali Köşger, okul yönetimlerinin velilerden herhangi bir bağış toplayamayacağını belirtti. Köşger, "Bu yıl yaklaşık 50 milyon TL'lik ödenek ile okulların eğitim öncesi faaliyetlerini gerçekleştirebilmeleri, kırtasiye, temizlik malzemesi, doğalgaz bağlantısı gibi işlemleri yapabilmeleri için imkanlar sağlandı. Milli Eğitim Bakanlığımızın çok açık ve net bir ifadesi var; herhangi bir bağış toplanmayacak" dedi.

■ ŞENOL KANTÜRK