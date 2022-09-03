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Haberler İzmir Urla'da hareketli anlar! Yangında küle döndü

Urla'da hareketli anlar! Yangında küle döndü

Son dakika... İzmir'in Urla ilçesinde bir markette çıkan yangında iş yeri kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlatıldı.

İHA

03.09.2022, 11:04

Urla’da hareketli anlar! Yangında küle döndü

Yangın, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Gülyaka Mahallesi'nde bulunan Kaynaktur Sitesi'ndeki bir markette meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir sebepten çıkan yangın sebebiyle durum itfaiye ekiplerine bildirildi.

Alevlerin kısa sürede tüm iş yerini sarması üzerine vatandaşlar yangını kendi imkanlarıyla söndürmeye çalıştı. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu alevler kontrol altına alınırken, iş yerinde soğutma çalışmaları yürütüldü.



Yangın sebebiyle iş yeri kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış sebebini belirlemek için çalışma başlatıldı.

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