Burak da uyuşturucunun etkisindeymiş!

İzmir'de, iş görüşmesine gidip dönmeyen, 1 gün sonra hastanede öldüğü anlaşılan ve vücudunda uyuşturucu bulunduğu belirtilen Aslıhan Sinem Çiçek'i (18) en son gören ve üstünden genç kıza ait cep telefonu çıkan tutuklu Burak Kaya (27) ile olay günü genç kızı arabasına alan Cem A. (27) hakkındaki delil toplama talebinin kabul edilmesinin ardından Burak Kaya için istenen adli tıp raporu tamamlandı. Buna göre Kaya'nın kanında ve idrarında uyuşturucu madde belirlendi.

HTS KAYITLARI BEKLENİYOR

Çiçek ailesinin avukatı Vedat Alabay, delil toplama taleplerinin kabul edildiğini belirterek, "Dosyada dikkat çeken bir gelişme oldu. Tutuklanan kişinin kan ve idrarında uyuşturucu tespit edildi. Daha önce de kızın babasının beyanı vardı. Hastanede kızının vücudunda yüksek oranda uyuşturucu tespit edildiğini belirtmişti. Tabii ki şu an kızımızla ilgili ayrıntılı otopsi raporunu bekliyoruz. Bununla birlikte kamera kayıtları ve haberleşme kaynaklarının incelenmesiyle birlikte olay daha da aydınlanacaktır. Şüpheliler ile Sinem'in cep telefonlarına ait HTS kayıtlarının ve bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerinin çıkarılmasını bekliyoruz" dedi.

KALDIRILDIĞI HASTANEDE 1 GÜN SONRA CAN VERDİ

İZMIR'IN Bayraklı ilçesinde oturan Aslıhan Sinem Çiçek, 26 Temmuz'da saat 14.00 sıralarında, Bornova'daki iş görüşmesine gitmek için evden çıktı. Eve dönmeyen Çiçek'e ulaşmayan babası Serdar Çiçek, polise kayıp başvurusunda bulundu. Ekipler, Aslıhan Sinem'in, Ege Üniversitesi Hastanesi'nde olduğunu tespit etti. Vücudunda yüksek oranda uyuşturucu olduğu belirlenen Aslıhan Sinem Çiçek, ertesi gün hastanede yaşamını yitirdi.