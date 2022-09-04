  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler İzmir Müsilaj tekrar mı geliyor? Foça'daki deniz kirliliği endişelendirdi!

Müsilaj tekrar mı geliyor? Foça'daki deniz kirliliği endişelendirdi!

İzmir'e bağlı Foça ilçesinde, vatandaşlar denizde karşılaştıkları görüntüyle şok oldu. Deniz yüzeyinin bazı bölgelerinde yoğunlaşan bazı bölgelerinde ise ince şeritler halinde gözlenen kirlilik, akıllara müsilajı getirdi. Neyse ki müsilaj olmadığı belirlenen kirliliğin, av sezonunun başlamasıyla birlikte nakil işlemleri sırasında dökülen balıklardan ve iskelelerin yıkanmasıyla denize akan yağlardan kaynaklandığı ileri sürüldü. Alarma geçen belediye ekipleri bir yandan denizi temizlerken diğer bir yandan kirlilikle ilgili inceleme başlattı.

DHA

04.09.2022, 16:29

İzmir'in turistik İlçesi Foça'da sabah saatlerinde sahilde görülen kirlilik tedirginliğe neden oldu.

Müsilaj tekrar mı geliyor? Foça’daki deniz kirliliği endişelendirdi!

Vatandaşların cep telefonlarıyla çekerek paylaştığı kirliliğe, av mevsiminin başlamasıyla denizden dönen balıkçı teknelerinin getirdiği balıkların araçlara nakli sırasında iskeleye dökülmesi ve yıkanan iskeleden denize giden sulardaki yağın neden olduğu ileri sürüldü.

Müsilaj tekrar mı geliyor? Foça’daki deniz kirliliği endişelendirdi!

Foça Büyükdeniz Sahili'nde bazı bölümlerde ince bir şerit, bazı bölümlerde yoğun tabakalar halinde görülen kirlilik vatandaşları tedirgin etti.

Müsilaj tekrar mı geliyor? Foça’daki deniz kirliliği endişelendirdi!

Balıkçı Barınağı'ndan başlamak üzere yaklaşık 1.5 kilometre uzunluğundaki sahil şeridinde yağlı kirlilik tabakalarının yanı sıra çok sayıda denize dökülmüş sardalya ölüsü de görüldü.

Müsilaj tekrar mı geliyor? Foça’daki deniz kirliliği endişelendirdi!

Plastik şişeler, metal içecek kutuları ve diğer atıklarla birleşen kirlilik tabakaları rahatsız edici görüntüler oluşturdu.

Müsilaj tekrar mı geliyor? Foça’daki deniz kirliliği endişelendirdi!

Hafta sonu ve henüz tatil döneminde olunması nedeniyle bölgede özellikle çocukların yoğun olarak denize girmesi ise endişeleri arttırdı.

Müsilaj tekrar mı geliyor? Foça’daki deniz kirliliği endişelendirdi!

MÜSİLAJ DEĞİL DENİZE DÖKÜLEN BALIK VE YAĞLAR
İlk tespitlere göre vatandaşları tedirgin eden kirliliğin müsilaj olmadığı bildirildi. . Av mevsiminin başlamasıyla açıldıkları denizden dönen teknelerin getirdiği balıkların karadaki araçlara nakli sırasında iskeleye dökülmesi ve yıkanan iskeleden denize giden sulardaki yağın denizde kirliliğe neden olduğu ileri sürüldü.

Müsilaj tekrar mı geliyor? Foça’daki deniz kirliliği endişelendirdi!

Bazı vatandaşlar ise avlanmasına bakanlıkça izin verilen büyüklükte olmayan balıkların denize atıldığını iddia etti. Belediye ekipleri sahilde temizlik çalışma yaparken, bir yandan da kirlilikle ilgili inceleme başlatıldı.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA