Müsilaj tekrar mı geliyor? Foça’daki deniz kirliliği endişelendirdi!

MÜSİLAJ DEĞİL DENİZE DÖKÜLEN BALIK VE YAĞLAR

İlk tespitlere göre vatandaşları tedirgin eden kirliliğin müsilaj olmadığı bildirildi. . Av mevsiminin başlamasıyla açıldıkları denizden dönen teknelerin getirdiği balıkların karadaki araçlara nakli sırasında iskeleye dökülmesi ve yıkanan iskeleden denize giden sulardaki yağın denizde kirliliğe neden olduğu ileri sürüldü.