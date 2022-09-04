‘Tek kelimelik tweet’ akımına siyasiler de katıldı

TWİTTER'DA 'tek kelimelik tweet' akımı başladı. 1 Eylül'de CNN tarafından atılan "breaking news" tweeti sonrasında başlayan akımı dev firmalar sürdürdü. Microsoft "technology" kelimesini paylaşırken, NASA ise "universe" paylaşımı yaptı. Oyun şirketi Unity "games", kahve zinciri Starbucks ise "coffee" paylaşımı yaparken, McDonald's "clown" kelimesini paylaştı. Ardından bu akıma siyasiler de ayak uydurdu. ABD Başkanı Joe Biden "democracy", Başkan Recep Tayyip Erdoğan ise "Türkiye" paylaşımında bulundu.

Erdoğan'ın paylaşımının ardından çok sayıda siyasi de bu akıma ayak uydurarak tweetler attı.

HUZUR, MİLLET, SAĞLIK...

MHP lideri Devlet Bahçeli 'Huzur', TBMM Başkanı Mustafa Şentop 'Millet', Memleket Partisi lideri Muharrem İnce 'Memleket' kelimelerini paylaştı. Korona virüs testi negatife dönen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 'Sağlık' kelimesini paylaşırken, Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati ise yakın zamanda yaptığı bir değerlendirmede sarf ettiği 'Işıltı' kelimesini seçti.