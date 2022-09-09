Modern Köy Projesi Tan Urla’da temel atıldı

Ege'nin doğal köy yaşamını, modern mimariyle harmanlayarak yatırımcıların beğenisine sunduklarını dile getiren Tanyer Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Münir Tanyer, Tan Urla'nın hem yurt içi hem de yurt dışından talep gördüğünü söyledi.

ÇEVRECİ BİR PROJE

Projenin son durumu hakkında bilgi veren Münir Tanyer, "Modern bir köy projesi olan Tan Urla'da ruhsatı aldık. Firmamızın çözüm ortakları ve Tan Urla sakinleriyle temel atma törenini gerçekleştirdik. Bu bizim için çok önemli bir başlangıç oldu. İmar planlarının yapılmasıyla başlayan 15 yıllık serüvenin geldiği bir noktadayız. Başlamak bitirmenin yarısıdır. Tan Urla projesinin 36 ay sonra ticari alanları sosyal donatılarıyla birlikte teslim edeceğiz. Hem İzmir'e hem Urla'ya önemli bir yaşam alanı daha kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.

Çağdaş, çevreci ve insan odaklı bir konut projesini yaşama geçireceklerini kaydeden Tanyer, Tan Urla'nın sunduğu imkanlarla bölgeye değer katacağını da vurguladı. Tanyer, "Tan Urla sosyal etkinlikler, toplantı ve gösterilerin yapılabilmesi için bir köy meydanı kuracağız" dedi.

ŞARJ ISTASYONLARI OLACAK

Tanyer şöyle devam etti: "Çeşitli ihtiyaçları karşılanması için sağlık merkezi, eczane, el sanatları, terzi, ayakkabı tamircisi, kreş ve petshop gibi dükkanlar da olacak. Yeşil alan ve hobi bahçelerine de özel önem verdik. Güneş enerjisinden yararlanacağız. Tan Urla'da artık değeri giderek daha çok anlaşılan elektrikli araçlar için AC ve DC hızlı şarj istas yonları da bulunacak. Sağlıklı yaşam imkanlarının yanısıra bir sağlık merkezi de bulunacak. Güzellik ve spor merkezi ön planda olacak. Urla'nın sahip olduğu gastronomi kültürünü ve yerel lezzetlerini yansıtan şef restoranlarımızla da misafirlerimizi ağırlayacağız. Proje bünyesinde otel ve konaklama imkanı da sunacağız. Proja bünyesindeki farklı alanlarda, Türk sanat müziği ve diğer tarzlarda müzik dinletileri ve konserlerle renkli etkinliklere de imza atmak istiyoruz. Tan Urla sakinlerinin son derece konforlu ve sağlıklı bir yaşam sürmeleri için çalışıyoruz."

BÖLGEYE DEĞER KATACAK

PROJENIN konumu ve donatılarıyla hem yurt içi hem de yurt dışından yatırımcıların ilgisini gördüğüne dikkat çeken Münir Tanyer şu bilgileri verdi: "Yaşam devam ettikçe insanların konut ihtiyacı da sürecek. İnsanların konforu için doğayla iç içe yaşam konseptiyle hareket ediyoruz. Mimar Nevzat Sayın'ın projenin başında belirlediği prensiplerden ve tasarımlardan taviz vermiyoruz. Binaların iç tasarımlarında da aynı özeni gösteriyoruz. Tan Urla, yarımadaya açılan bir kapı üzerinde ve bölge gelişime çok açık. Seferihisar, Sığacık Körfezi, Azmak Koyu, Çeşme ve Kuşadası aksına da çok yakınız. Proje 20 bin metrekarelik ticari alana sahip. Tan Urla'nın tüm bölgeye değer katacağı ve çekim merkezi olacağı kanaatindeyiz."