Soyer’e çağrı: Rüşvet iddialarının üzerine git!

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde alacağını bir türlü tahsil edemeyen müteahhit ve işadamlarıyla içlerinde tanınmış isimlerin de bulunduğu bazı kişilerin 'komisyon' yani 'rüşvet' karşılığı ödeme pazarlığı yaptığı iddiaları bir süredir konuşuluyor.

Bununla ilgili CHP Karşıyaka İlçe Başkanı Murat Serdar Koç'un damadına ait bir haber sitesinde geçtiğimiz günlerde çarpıcı bir haber yayınlandı. Haberde açıklamalarına yer verilen iki iş insanı, tahsil edemedikleri alacaklarının erken ödenmesi için belediyede adamları olduğunu söyleyen kişiler tarafından arandıklarını anlatıyordu.

İşadamları bu kişilerin ödemelerinin bir an önce yaptırmak için kendilerinden yüzde 20 civarında bir komisyon talep ettiklerini aktarıyordu. Haberin başlığı da "Ver yüzde 20 rüşveti, al hak edişi" idi. Biz de bu haberden yola çıkarak iddiaların korkunçluğunu bu köşede kaleme aldık.

BÜYÜKŞEHİR: MÜDAHALE OLAMAZ

Bu yazımızla ilgili Büyükşehir Belediye Başkanlığı'ndan dün bir açıklama geldi. Açıklamada, "Belediyemizde hak ediş ödemeleri, mevzuata ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yapılmaktadır ve herhangi bir hukuk dışı müdahalenin süreci etkileme imkanı bulunmamaktadır.

Haberde iddia edildiği gibi belediyemizin adını kullanarak çıkar elde etmeye çalışan kimseler var ise dahi Belediyemizin de bu konunun takipçisi olacağı ve hiçbir müsamaha gösterilmeyeceği kamuoyunca bilinmelidir" deniliyordu.

Bu açıklamasının ardından Başkan Tunç Soyer'e buradan çağrıda bulunmak istiyorum...

TEFTİŞ KURULUNU ÇALIŞTIRIN

Sayın Soyer!

Madem, bu tür kişiler var ise, müsamaha gösterilmeyeceği ve konunun takipçisi olacağınızı söylüyorsunuz. O zaman harekete geçin de görelim... Çünkü ortadaki iddialar öyle "Dışarıdan müdahale edilmesi imkanı bulunmamaktadır" şeklinde peşin hükümle geçiştirilecek türde iddialar değil. Bakın biz, bu köşede daha önce Cumhuriyet Savcıları'nın bu konuda resen harekete geçmeleri gerektiğini belirtmiş ve "Çok zor değil... Belediyenin hizmet aldığı firmalara yaptığı ödemeler mercek altına alınsın. Bazı firmalar aylardır parasını alamazken bu firmalara ödemede neden öncelik verildiği bir irdelensin. Sonrası zaten çorap söküğü gibi gelir" demiştik.

ŞEFFAFLIK SÖZÜNÜZÜ TUTUN

O zaman siz de savcıları beklemeden emrinizdeki belediye teftiş kurulunu tam yetki ile çalıştırın. Kurul, belediye ve bağlı şirketlerinin yüklenici firmalara yaptığı ödemeleri incelesin. Hangi firmaya neden önce ödeme yapılmış, hangisine neden geç yapılmış veya hangisine neden hala ödeme yapılmamış bir soruştursun. Elde ettiğiniz sonuçları da verdiğiniz şeffaf belediyecilik sözünüz çerçevesinde kamuoyuyla ve suç unsuru var ise, savcılarla paylaşın. Unutmayın ki, belediye başkanı olarak tüyü bitmemiş yetimin hakkını korumak sizin göreviniz ve bu şehre namus borcunuz.

ÖNCE 'CUMHURİYET'İ DOĞRU YAZSAYDINIZ!

CHP İzmir Milletvekili Bedri Serter, bir yandan CHP iktidara geleceği ve kendisinin de esnaf bakanı olacağı hayalleri kuruyor. Diğer yandan da "Ben CHP'nin gelecekteki ekonomistiyim" şeklinde demeçler patlatıyor.

Sayın Serter...

Dün partinizin kuruluş yıl dönümü ve 9 Eylül kutlamaları çerçevesinde telefonuma bir mesajınız ulaştı. Partinizin adını "Cunhuriyet Halk Partisi" olarak yazdığınızı görünce çok şaşırdım. Bakan olma hayalleri kurma gibi işlerle uğraşacağınıza önce "Cumhuriyet"i doğru yazmaya özen gösterseniz çok daha iyi olmaz mı?