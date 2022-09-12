Soyer’in konuşmasına tepkiler dinmiyor

İZMİR Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in, 9 Eylül kutlamalarında sahnede yaptığı konuşma gündemdeki yerini korumaya devam ediyor. Soyer'in konuşmasında işgalci Yunan'dan bahsetmeyip, Osmanlı'ya hakaret etmesine, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan da tepki gösterdi.

"BU ŞUURLA İLERİ GİDİLMEZ"

İZMİR'DE kutlanan kurtuluş günü etkinliklerine değinen Bakan Varank, "Yunan'ın bu ülkede yaptığı zulmü asla unutmadan biz gençlerimize o günleri de anarak, nerden geldiğimizi göstermeye çalışıyoruz. Bakıyorsunuz, 9 Eylül İzmir'in düşman işgalinden kurtulma günü kutlanıyor. Kürsüye çıkanlar bir kere bile Yunan demedi. Sanki biz bu ülkede bu mücadeleyi Yunanistan'a karşı yapmamışız gibi Osmanlı'dan şikayet edenler oldu. Bu şuurlar ülkemizi ileri götürme şansımız olmaz" dedi.

TURAN'DAN SERT TEPKİ

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan ise, "İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun kutlandığı törende bir belediye başkanının söylemleriyle adeta bir utanca şahitlik ettik. Sanki İzmir'in Yunanistan'dan kurtulmasını değil de Osmanlı'nın yıkılmasını kutlar bir dille konuşma yaptığını gördük. Adam sanki İzmir'in değil de Atina'nın belediye başkanı. Yunan'ın denize dökülmesini değil de Osmanlı'nın yıkılmasını kutlayan tarzda bir konuşma yaptı" sözleriyle eleştirdi.

ŞATOSUNDAN CEVAP VERDİ

Tunç Soyer de, Türkiye'nin her kesiminden tepki çeken konuşmasıyla ilgili açıklama yaptı. Seçilince kendisine lojman yaptığı Varyant'taki tarihi Şato binasının bahçesinde konuşan Soyer, Osmanlı'yı hainlikle suçladığı sözlerine Atatürk üzerinden kılıf uydurmaya çalıştı. "Bunlar benim sözlerim değil. Ben Nutuk'tan ihlam aldım" diyen Soyer, "Bunları Mustafa Kemal Atatürk diyor. Yunan'dan bahsetmemek gibi bir şey yok. Biz hepsini emperyalistler olarak tarif ettik" sözleriyle eleştirilere cevap verdi.