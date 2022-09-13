Tarkan’a 45 milyon lira ödendi iddiası gündem oldu

İZMİR Büyükşehir Belediyesi'nin 9 Eylül İzmir'in Kurtuluş Günü'nde Kordon'da düzenlediği şaşaalı Tarkan konseri için ödediği ücret tartışma konusu oldu. Tarkan'a belediye tarafından ödenen paranın 45 milyon lira olduğu iddiası dillendiriliyor. Başkan Tunç Soyer'in de sosyal medya ve birçok medya organında dile getirilen 45 milyon liralık ödeme iddiasıyla ilgili yaptığı açıklamada rakam vermekten özellikle kaçınması dikkat çekti. Dün sabah katıldığı bir programda bu konuya değinirken yine rakam veremeyen Soyer, Tarkan'a İzmir'de verdiği konserden bir para ödeneceğini ancak sanatçının alacağı parayı hayır işlerine harcayacağını savunarak astronomik ücreti masum göstermeye çalıştı.

YURT YAPACAK KADAR ALMIŞ

"TARKAN'IN cebine 1 kuruş girmeyecek" diyen Soyer, "Kaşe ücreti olarak alması gereken ücreti hayır işine aktaracak. Başlıkları konuşuyoruz. Yurt mu yapsın, kreş mi yapsın diye konuşuyoruz. Tarkan eşsiz bir dost ve çok kıymetli bir star. Saçtığı ışık hepimizi aydınlatıyor" ifadelerini kullandı. Soyer'in bu açıklaması "Demek ki Tarkan'ın aldığı para bir yurt yaptıracak kadar yüksek" yorumlarına neden oldu.