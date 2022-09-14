“Soyer Atinalı dostlarıyla ortak mesajlarını veriyor”

AK Parti İzmir İl Başkanlığı'nın vefa buluşmaları programı kapsamında, partinin önceki dönem yerel seçimlerinin belediye başkan adaylarıyla bir araya gelindi. İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, toplantıda Soyer'in krize dönüşen 9 Eylül söylemleri ile ilgili konuştu. Sürekli, "Soyer, göreve geldiği andan itibaren kriz ve sorunlara imza attı. Genel siyaseti seviyor. Ama sevmekle kalmıyor. Tarihi gerçekleri yok sayacak kadar ileri gidiyor. Osmanlı'yı, atalarımızı bir kalemde silecek kadar ileri gidiyor. 100. yılı kutlama bahanesiyle; Atinalı dostlarıyla ortak mesajlarını veriyor. Tepkiler büyüyünce de TV kanallarında kendini aklamaya çalışıyor. Ama, yine de düşmana dost demekten vazgeçmiyor" dedi.