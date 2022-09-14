  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler İzmir “Soyer Atinalı dostlarıyla ortak mesajlarını veriyor”

“Soyer Atinalı dostlarıyla ortak mesajlarını veriyor”

14.9.2022

“Soyer Atinalı dostlarıyla ortak mesajlarını veriyor”

AK Parti İzmir İl Başkanlığı'nın vefa buluşmaları programı kapsamında, partinin önceki dönem yerel seçimlerinin belediye başkan adaylarıyla bir araya gelindi. İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, toplantıda Soyer'in krize dönüşen 9 Eylül söylemleri ile ilgili konuştu. Sürekli, "Soyer, göreve geldiği andan itibaren kriz ve sorunlara imza attı. Genel siyaseti seviyor. Ama sevmekle kalmıyor. Tarihi gerçekleri yok sayacak kadar ileri gidiyor. Osmanlı'yı, atalarımızı bir kalemde silecek kadar ileri gidiyor. 100. yılı kutlama bahanesiyle; Atinalı dostlarıyla ortak mesajlarını veriyor. Tepkiler büyüyünce de TV kanallarında kendini aklamaya çalışıyor. Ama, yine de düşmana dost demekten vazgeçmiyor" dedi.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA