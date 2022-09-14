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Haberler İzmir Tunç Soyer’in sözleri 6’lı masayı da karıştırdı! Akşener'den 'dikkatli olunmalı' uyarısı

Tunç Soyer’in sözleri 6’lı masayı da karıştırdı! Akşener'den 'dikkatli olunmalı' uyarısı

14.9.2022

Tunç Soyer’in sözleri 6’lı masayı da karıştırdı! Akşener’den ’dikkatli olunmalı’ uyarısı
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer'in 9 Eylül'deki söylemleri, CHP-İYİ Parti öncülüğünde 6 partinin bir araya gelmesiyle oluşan 6'lı masayı da karıştırdı. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, katıldığı bir TV programında Soyer'in 9 Eylül etkinliklerinde yaptığı konuşma üzerinden yürütülen tartışmaları değerlendirdi. Akşener, "Atatürk'ün 'olabilirler' sözlerini hüküm cümlesi olarak kurmuş. Orada sorun var. Bu dönemde bizim yarattığımız atmosferi bozuyor. Bunlardan kaçınılması gerektiğini düşünüyorum. Daha dikkatli olunması gerektiğini düşünüyorum. Bu tür hüküm cümleleri halkı rahatsız eder, dolayısıyla gerek yoktu. Daha sağ duyulu olmakta fayda var" dedi.
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