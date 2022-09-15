Kira peşin kontrat sahte

İzmir'in Buca ilçesinde ev kiralayarak dolandırıcılık yapan bir kişi tutuklandı. Çoğunluğu yabancı uyruklu 50'den fazla öğrenciye, 1 yıla kadar kirasını peşin alarak, sahte kontratlarla daire kiralayıp dolandırdığı ileri sürülen Barış Şenol, gözaltına alındı.

60 BİN LİRA ALDI

Adliyeye sevk edilen Şenol tutuklandı. Dolandırılan öğrenciler, mağduriyetlerinin giderilmesini istedi. Emlakçı Barış Şenol, büyük bölümü Dokuz Eylül Üniversitesi'ni yeni kazanan yabancı uyruklu 50'yi aşkın öğrenciyi ev kiralama vaadiyle dolandırdı. Şenol'un 3 ay, 6 ay ve 1 yıllık kiralarını peşin aldığı daireleri birden çok kişiye sahte kontratlarla kiralayarak dolandırıcılık yaptığı belirlendi. 50'yi aşkın yabancı uyruklu mağdur öğrenci, polis merkezine gidip, şikayetçi oldu. Polis, şikayetler üzerine Şenol'u gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen Şenol tutuklandı.

KALACAK YERİM YOK

Mağdurlardan Azerbaycan uyruklu Ayxan Ahmedov, "İmzaladığımız sözleşme geçersizmiş. T.C. numarasını farklı yazmış. Benden 24 bin TL aldı. 60 bin TL aldıkları var. Şu an kalacak bir yerim yok" dedi. Fas'tan gelen Boutaina Akouchi, "İBAN numarası üzerinden 10 bin lira yatırdık" dedi. Fransız vatandaşı Joel N'gatta ise, işletme bölümünü okumak için geldiğini belirtip, "Ev kiralamak isterken 2 bin 500 dolar dolandırıldım" diye konuştu.

REZIDANSTAN AÇIKLAMA

SÖZ KONUSU rezidansın yöneticisi Abdülkadir Çam ise şunları söyledi: "Rezidansın yönetimini 10 Eylül'de almış bulunmaktayız. Rezidansın eski yöneticisi Barış Şenol hakkında tarafımızca yönetim olarak inceleme başlatılmıştır. Yönetim hesap defterleri, bağımsız kuruluşlara inceletilmekte ve eski yönetim tarafından kanun dışı yapıldığı tespit edilen her işlem için adli ve cezai işlem başlatılacaktır. İlgililere bilgi verilmek suretiyle tüm bilgi ve belgeler paylaşılarak varsa mağdurların yanında bulunacağımızı bildiririz."