İzmir'de dehşete düşüren cinayette flaş gelişme: Sinem olay yerine giden polise tecavüze uğradığını söylemiş

SİLAH, KESİCİ VE DELİCİ ALET İZİ YOK



İzmir Kimya İhtisas Dairesi Toksikoloji Şubesi'nce yapılan incelemeye göre Çiçek'in kanında; MDA (methylendioxyamphetamine), MDMA (methylenedioxymethamphetamine) adlı uyuşturucu madde bulundu. Ayrıca ilaç etken maddelerinden midazolam, diazepam, lidocaine ve rocuronium tespit edildi. Morg İhtisas Dairesi raporuna göre ise genital ve anal bölgede herhangi anormal muayene bulgusu gözlenmediği belirtildi.

Anal mukozada yırtık laserasyon saptanmadığı da ifade edildi. Bunun yanında ceset üzerinde herhangi bir künt travmatik lezyon, ateşli silah, kesici delici alet yarası, elle iple boğma, yakıcı madde ve benzeri harici lezyon gözlenmediği kaydedildi. Son olarak Biyoloji İhtisas Dairesi'nin raporuna göre; vajina, anal ve göğüsten alınan sürüntü örneklerinde herhangi bir sperm hücresine rastlanmadığı belirtildi.