İzmir'de dehşete düşüren cinayette flaş gelişme: Sinem olay yerine giden polise tecavüze uğradığını söylemiş

İzmir'de iş görüşmesine gidip dönmeyen, bir gün sonra da hastanede yaşamını yitiren Aslıhan Sinem Çiçek'in (18), İzmir Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan otopsi raporu ortaya çıktı. Raporda, Çiçek'in kanında uyuşturucu tespit edilirken, sürüntü örneklerinde ise herhangi bir sperm hücresine rastlanmadığı belirtildi. İzmir Morg İhtisas Dairesi'nin sonuç raporunda ise, bir ayrıntı dikkati çekti. Sonuç bölümündeki tutanak bilgisine göre Aslıhan Sinem Çiçek yol kenarında bir şahısla otobanda yürürken 155 polis imdat hattının arandığı, olay yerine giden ekiplere Çiçek'in tecavüze uğradığını söylediği ifade edildi.