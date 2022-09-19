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Haberler İzmir Menemen’de cinayet

Menemen’de cinayet

20 yaşındaki Enes Çöpürkaya, sokak ortasında tartıştığı husumetlisi tarafından göğsünden bıçaklanarak öldürüldü.

19.9.2022

Menemen’de cinayet
İzmir'in Menemen ilçesinde önceki gece sokak ortasında yaşanan tartışma bir can aldı. Enes Çöpürkaya (20), husumetlisi M.H.K. (20) tarafından göğsünden bıçaklanarak öldürüldü. Olay, Egekent 2 Mahallesi pazaryeri yakınlarında meydana geldi. M.H.K ile Enes Çöpürkaya, sokak üzerinde karşılaştı.

HEMEN MÜDAHALE EDİLDİ
Aralarında daha önceden husumet olduğu öğrenilen M.H.K. ile Çöpürkaya arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.H.K., yanında bulunan bıçakla Çöpürkaya'yı göğsünden bıçakladı. Çöpürkaya kanlar içerisinde kalırken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Çöpürkaya, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Menemen Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Talihsiz genç, burada doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Enes Çöpürkaya'nın cenazesi, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

TUTUKLANDI
Polis ekiplerince gözaltına alınan M.H.K., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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