İzmir’de isyan hattı!

İZMİR Büyükşehir Belediyesi, 2017'de hizmete açtığı tramvay hattında çalışan kadın ve erkek güvenlik görevlileri için tuvalet yapmadı. Büyükşehir tarafından bir türlü giderilemeyen sorun, sonunda bir güvenlik görevlisi kadının yaşamını yitirmesine neden oldu. Pazartesi günü 21.45 sıralarında B.S. idaresindeki 35 AOA 048 plakalı otomobil, Konak Köprü Tramvay istasyonunun önünden tuvalete gitmek amacıyla yolun karşısına geçmek isteyen tramvay istasyonu güvenlik görevlisi Hülya Onaylı'ya (40) çarptı.

HASTANEDE TOPLANDILAR

Onaylı, çarpmanın etkisiyle savrulurken, kazayı gören diğer sürücünün ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Durumunun ağır olduğu öğrenilen talihsiz kadın kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Bu sırada Onaylı'nın üye olduğu sendika üyeleri, hastane acil servisi önünde toplanıp sloganlar attı.

'KAZA DEĞİL İŞ CİNAYETİ'

DİSK/Genel-İş 9 No'lu Şube, Hülya Onaylı için dün sabah olay yerinde eylem yaptı. Olayın kaza değil, iş cinayeti olduğuna dikkat çeken mesai ve sendika arkadaşları, tramvay duraklarında tuvalet bulunmadığına belirterek, "Milyonlar harcanarak hayata geçirilen raylı sistemlerin inşa sürecinde her şey düşünülmüşken duraklarda görev alacak güvenlik emekçisinin en doğal insani yaşam ihtiyacını giderebilmesi için gerekli şartlar sağlanmamıştır. İdareye tuvalet ve benzeri ihtiyaçlar ve böylesi sonuçların yaşanmaması için defalarca uyarılarda bulunmamıza rağmen sorunlarımızın çözümü noktasında hiçbir adım atılmadığını bildirmek istiyoruz" ifadelerini kullanıldı.

EN YAKIN MEKANLARA YÖNLENDİRİLİYORLAR

SENDİKA tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Tramvay duraklarında en basit insani ihtiyaçların giderilebilmesi için lavabo bulunmadığından dolayı idare tarafından güvenlik emekçisi arkadaşlarımız, kendilerine gösterilen en yakın kafe, kıraathane, cami, benzin istasyonu vb. tarzı mekanlara yönlendirilmektedirler. Dün (pazartesi) 21.45 sularında tam da az önce bahsi geçen konu öznelinde Hülya arkadaşımızı, tuvalet ihtiyacını gidermek için duraktan ayrıldığı esnada elim bir iş cinayetine kurban vermiş bulunmaktayız. Bu menfur olayın adli ve idari yönden sonuna kadar takipçisi olacağız."

■ NİDA ALADAĞ