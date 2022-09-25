CHP’li İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ihmali ölüm getirdi! Hülya Onaylı’nın ölümünü görgü tanıkları anlattı

Kazanın meydana geldiği Köprü Durağı çevresindeki görgü tanıkları konuştu. Kazanın gözünün önünde olduğunu belirten balık restoran çalışanlarından Ömer Turan; "Tramvayda görev yapan güvenlik görevlisi arkadaşların en büyük sorunu tuvaletti. Sürekli bizim işletmemizin tuvaletini kullanıyorlardı. Olay gecesi de hayatını kaybeden güvenlik görevlisi tuvalet ihtiyacını gidermek içi bizim işletmemize geliyordu.

"UÇAN BİR ŞEY GÖRDÜM MEĞERSE..."

Kuvvetli bir çarpma sesi duydum. O sırada müşterilere servis yapıyordum. Gürültünün geldiği yere baktığımda havada uçan bir şey gördüm. İlk başta kaza geçiren aracın bir parçası koptu zannettim. Meğerse güvenlik görevlisi kadınmış. Halen daha yaşadığım şokun etkisinden kurtulmuş değilim" dedi.

Yaşananlara bir tepki de Onaylı'nın üyesi olduğu DİSK'e bağlı Genel İş Sendikası Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı'dan geldi. Sarı, sendika ve çalışanların 1.5 yıldan bu yana tuvalet taleplerine sessiz kalan Metro A.Ş Yönetimine tepki gösterdi; "1.5 yıldır bu talebe sesiz, sakin kalan, herhangi bir çözüm üretmeyen Metro A.Ş yönetimi bence artık o görevi yapmamalıdır."

DURUMU ÇOK AĞIRDI

Görgü tanıkları çarpmanın etkisi ile Hülya Onaylının yaklaşık 50 metre savrulduğunu söyledi. Aynı istasyonda görev yapan diğer meslektaşının kaza sırasında sinir krizi geçirdiğini belirten görgü tanıkları "Ambulans geldiğinde yaşıyordu. Ama durumu çok ağırdı." diye konuştu.

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