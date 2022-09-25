İZFAK: Destek verin yoksul nefes alsın

75 yıldır İzmir'de muhtaç ailelere gıda yardımlarıyla el uzatan, çocuklara ve gençlere eğitim desteğiyle umut veren İzmir İl Fakirlerine Yardım Derneği (İZFAK), daha çok bağışçıyla daha çok yoksula destek verebilmek için herkese iyilik çağrısı yaptı. Derneğin, misyonunu sürdürebilmek için daha çok bağışçıya ihtiyaç duyduğunu belirten Bülent Tokalıoğlu, "Haydi bize katılın" dedi.

İzmir İl Fakirlerine Yardım Derneği Başkanı Bülent Tokalıoğlu, "Yardıma muhtaç insanlara desteğimizi sürdürebilmek için daha çok bağışçıya ihtiyacımız var. Bağışın büyüğü küçüğü olmaz anlayışıyla, herkesi iyilik ailesine katılmaya çağırıyoruz. İyilik yapana huzur, uluştığı yere ise umut verir" dedi.