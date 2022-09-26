Bay Kemal İzmir’de korku duvarı çekti

İzmir'de temaslarını sürdüren CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Gaziemir'de katıldığı törende skandal görüntüler ortaya çıktı. Kılıçdaroğlu konuşma yaparken, kendisine yapılabilecek olası bir protestoyu önlemek için halkla arasına Hemşehri İletişim Merkezi görevlileri ile etten duvar ördüğü görüldü.



SORUNLARI GÖREVLİLER NOT ALDI!

Kılıçdaroğlu, Gaziemir Aktepe Emrez Kentsel Dönüşüm Alanı'nda birinci etabın temel atma törenine katıldı. İzmir'deki son yıllardaki programlarında protestolarla karşılaşan Kılıçdaroğlu'nun bu defa da böyle bir protesto veya tepkiye uğramaması için önlem alınması dikkat çekti. Tören alanında Kılıçdaroğlu'na seslenen vatandaşlara İzmir Büyükşehir Belediyesi Hemşehri İletişim Merkezi (HİM) görevlileri ile set çekilmeye çalışıldı. Sorunlarını Kılıçdaroğlu'na bizzat iletmek isteyenlerin anlattıkları HİM görevlileri tarafından not alındı.





DAHA ÖNCE DE PROTESTO EDİLDİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz yıl katıldığı İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Karabağlar Belediyesi Atatürk Gençlik ve Spor Merkezi temel atma töreninde tepkilerle karşılaşmıştı. Kılıçdaroğlu, mahalle sakinlerinden Eray Uslu'ya "Devlete söyleyin, Büyükşehir Belediyesi ile anlaşsın, beraber yapsınlar. Gidin müteahhit bulun, gelsin ihaleye girsin" demişti. Uslu da bunun üzerine "Yani vatandaş kendi işini kendi çözsün. Bu söylenecek kelime mi?" karşılığını vermişti. Kılıçdaroğlu, daha önce İzmir'de yaşanan büyük sel felaketi ve İzmir Hali'ne yaptığı ziyaretlerde de tepkilerin hedefi olmuştu. Böyle bir tabloyla karşılaşılmaması için alınan skandal önlem, vatandaşın tepkisini çekti.



NİDA ALADAĞ