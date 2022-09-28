Almanları dolandıran çete üyelerine ceza yağdı

Almanya'da ikamet eden Almanları, İzmir'de kurdukları çağrı merkezi üzerinden telefonla arayıp kendilerini kamu görevlisi diye tanıtarak dolandırdıkları iddiasıyla haklarında dava açılan 5'i tutuklu 67 sanığa, 400 yıl 6 ay ila 6 ay 7 gün arasında değişen hapis cezaları verildi.

İzmir 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden katıldı. Bazı tutuksuz sanıklar, taraf avukatları ve mağdurlar da duruşmada yer aldı.

ELE BAŞINA 400 YIL HAPİS

Yargılamanın sonunda mahkeme heyeti, suç örgütü elebaşı olduğu öne sürülen tutuklu sanıklardan Amar Sun'u, 'suç örgütü kurmak ve yönetmek', 'suç örgütüne üye olmak', 'nitelikli dolandırıcılık', 'suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' gibi suçlardan 400 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı. Amar Sun'a, 189 milyon 536 bin 940 lira da adli para cezası verildi.

PARA CEZASI DA ALDILAR

Örgüt yöneticisi olduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan Halit Demir, 199 yıl 3 ay hapis ile 78 milyon 256 bin 530 lira adli para cezasına çarptırıldı. Tutuklu sanıklardan Fariz Demir'e, 103 yıl 3 ay 14 gün hapis ve 43 milyon 193 bin 400 lira adli para cezası, Halil Çalka'ya 89 yıl 5 ay 22 gün hapis ve 22 milyon 750 bin 770 lira adli para cezası, Oğuz Ersoy'a da 28 yıl 4 ay hapis ve 8 milyon 490 bin adli para cezası verildi. Tutuksuz sanıklardan Serdar Mert'e 51 yıl 8 ay hapis cezası ile 8 milyon 490 bin adli para cezası verilmesine hükmedildi.

MAL VARLIKLARINA EL KONULDU

DIĞER sanıklar da 26 yıl 8 ay ila 6 ay 7 gün arasında değişen hapis cezaları ile çeşitli para cezaları aldı. Sanıklara verilen idari para cezasının toplamı 478 milyon 393 bin 396 lirayı buldu. Sanıkların mağdurlardan elde ettikleri öne sürülen 60 milyon avro değerindeki mal varlıklarına da el konuldu.

Farklı tarihlerde gözaltına alınan şüpheliler hakkında hazırlanan 181 sayfalık iddianamede, 25 Alman vatandaşı mağdur sıfatıyla yer alırken, 24 farklı eyleme yer verildi.