İzmir’de elektrik kesintisi 30 Eylül Cuma

Bugün İzmir'de çalışma ve arıza kaynaklı elektrik kesintileri yaşanması bekleniyor. İzmir'de hangi ilçelerde ne kadar süreli kesintilerin olacağı araştırılıyor. İşte 30 Eylül Cuma İzmir elektrik kesintisi detayları...
Bugün İzmir'de çalışma ve arıza kaynaklı elektrik kesintileri yaşanması bekleniyor. İzmir'de hangi ilçelerde ne kadar süreli kesintilerin olacağı araştırılıyor. İşte 30 Eylül Cuma İzmir elektrik kesintisi detayları...
ALİAĞA
30.09.2022 09:00 13:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE YENİ ŞAKRAN MAHALLESİ 1.ÇAMLIK M10 ÇIKIŞI, CEVRE YOLU, 182, 180, 176, 165, 167, 162, 170 SOKAKLARI, YALI CADDESİ, 166, 143 SOKAKLARI, ATATÜRK CADDESİ, 143, 136, 133, 208, 236, 214, 228, 244, 252, 263, 325 SOKAKLAR VE CİVARLARI
30.09.2022 09:00 13:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE ŞAKRAN BÖLGESİ NAMIK KEMAL CADDESİ FATİH CADDESİ, KAZIM KARABEKİR PETROL OFİSİ, 311, 3317, 3115, 333, 3119, 3128 SOKAKLARI, BAYAR CADDESİ, YALI CADDESİ, 3142 SOKAK, ATATÜRK CADDESİ, 3017 SOKAK, MARAŞEL FEVZİ ÇAKMAK, 3165, 3148, 3143, 3136, 3167, 3301 SOKAKLARI, MİMAR SİNAN CADDESİ VE CİVARLARI
BAYRAKLI
30.09.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ SOĞUKKUYU,EMEK MAHALLELERİ,BARIŞ CADDESİ,KİTİŞ ÖZEL SAĞLIK HİZ.,1845/1,1846/5
BUCA
30.09.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ MENDERES MAHALLESİ,152/1,157,134,152 SOKAKLAR VE CİVARI
ÇEŞME
30.09.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ OVACIK MAHALLESI SAĞLIKÇILAR SITESI, ÇAĞDAŞKENT SITESI, SERTUR SITESI, ÖZPAMIR SITESI, İŞTUR SITESI, BOSTANCI SITESI ,YUVAMKENT SITESI VE ÇEVRESI İLE 7152 SOKAK, BALLIDAĞ MEVKII, KIZKAPAN MEVKII, İNICE MEVKII, KABAÇELIK MEVKII, ÇAKABEY MAHALLESI KIZILKAYA MEVKII, VE ÇEVRESI
ÇİĞLİ
30.09.2022 09:00 13:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ EVKA-5 MAHALLESİ,8925, 8925/1 SOKAKLAR VE CİVARI
KARABURUN
30.09.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ TR-41 KÖRFEZ FIDERI MORDOĞAN - MANAL, KÖRFEZ, KAMUKENT MEVKII TAMAMI, GÖZDE SAKA, ORTADOĞLULAR, ARKO, İMREN SITELERI, ERTUĞ BALIK, KÖRFEZ TÜRKTELEKOM.
30.09.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ EĞLENHOCA MEVKII
30.09.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ MORDOĞAN MAH. - KULESAN, EKOLOJIK TARIM, OLIMAR MADENCILIK, ARKO SITESI, KÖRFEZ KÜMEEVLER VE CIVARI
KARŞIYAKA
30.09.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ BOSTANLI,AKSOY, DONANMACI,GONCALAR,SOĞUKKUYU, BAHÇELİEVLER,BOSTANLI, NERGİZ, DEMİRKÖPRÜ,ALAYBEY MAHALLELERİ, ŞEHİTLER BULV, ŞEHİTLER BUL.NIN 1671 SK. İLE 1735 SK.ARASI,1827/7-1831/12,1671,1763/2,1772,1803/1,1819,1820, 1820/2,1803/1,1826/6,1803/2,1831/2, 1820/2,1997,1999,1671,1786,1803/2,1817,1818, 1820/1,1817,1821,6036,6037,7290,CEMAL BÜLBÜL SOKAKLAR VE CİVARI
30.09.2022 13:00 18:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ İMBATLI,CUMHURİYET ,İNÖNÜ,ZÜBEYDE HANIM MAHALLELERİ,ALİM DAĞHAN CADESİ, MEDİKALPARK ,ALİ ALP BÖKE CADDESİ,6070/2,6071/1,6091/1,6677,6269,6715,6732, 7448,7448/6,7448/5,7448/4, 7448/1,7448/2,7448,7563/1,7402/ 5-6-7-8,7561/ 1,7562, 7563/1-2,7600 SOKAKLAR,HYUNDAİ PLAZA, SOYAK SİESTA EVLERİ,ELİT KOOP
KİRAZ
30.09.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ SARISU MAHALLESI MERKEZ SOKAK TR-1
MENDERES
30.09.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ OĞLANANASI MH. 7020, 7023, 7025, 7026 SOKAK CIVARLARI
30.09.2022 10:00 13:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ AHMETBEYLI, ATAKÖY, ÇAKALTEPE, ÇAMÖNÜ, ÇILE, ÇILEME, DEĞIRMENDERE, GÖLOVA, SANCAKLI MAHALLELERI TAMAMI
ÖDEMİŞ
30.09.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ÜÇKONAK MAHALLESI KISMEN
30.09.2022 09:00 12:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ YENIKÖY, DEMIRCILI MAHALLELERI
30.09.2022 13:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ÜZÜMLÜ, DEREBEBEKLER, DEREUZUNYER, TOSUNLAR, KARADOĞAN, KÖSELER, ORTAKÖY, ÇAMYAYLA, SUÇIKTI MAHALLELERI
URLA
30.09.2022 09:00 15:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ZEYTINLER, GÜLBAHÇE, BIRGI MAHALLELERININ BIR BÖLÜMÜDÜR
30.09.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ GÜVENDIK , DENIZLI MAHALLELERININ 136, 142, 142, 142, 142, 142, 142, 142, 149. SK., 199. SK., 135. SK., 135. SK., HARBIYE CD., 151. SK., GÜVENDIK OKUL, 136, 136, 136, 138. SK., GÜVENDIK OKUL, 141/1. SK., 144, MAVI PLAJ, 199. SK., 151. SK., , , 152. SK., 152. SK., 152. SK., 152. SK., 160. SK., 160. SK., 160. SK., 160. SK., 160. SK., 160. SK., 160. SK., 160. SK., 156. SK., GÜVENDIK OKUL, GÜVENDIK OKUL, GÜVENDIK OKUL, 156. SK., 153, , 141. SK., 141. SK., GÜVENDIK OKUL, 144 SOKAKLARDI.
30.09.2022 10:00 13:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ZEYTINLER MAHALLESI