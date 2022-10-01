Hülya ölmeden olmaz mıydı?

İzmir'in Konak ilçesindeki tramvay durağında güvenlik görevlisi olarak çalışan Hülya Onaylı'nın (40) istasyonda tuvalet olmadığı için ihtiyacını gidermek amacıyla yolun karşısına geçerken bir aracın çarpması sonucu ölmesinin ardından Onaylı'nın ağabeyi Özer Tunaoğlu da üzüntüden yaşamını yitirdi. Bu arada tramvay istasyonlarındaki güvenlik görevlilerinin duraklarda tuvalet olmadığı için bazen bez bağladıklarını bile belirterek yaşananlara isyan etmesinin ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in aklı nihayet başına geldi.

BAŞKALARI DA YANMASIN

Onaylı'nın cenazesinde kardeşlerinin sert tepkisiyle de karşılaşan Soyer, duraklara tuvalet kuracaklarını açıkladı. Soyer, talimat verdiğini ve 1-2 gün içinde duraklara WC'lerin konulacağını belirtti. Soyer, "Çok acı ve kahreden bir olay yaşadık. Önlem alıyoruz. Önümüzdeki birkaç gün içinde 10 istasyona WC yapacağız" dedi.

Soyer'in bu açıklaması "Tramvaydaki güvenlik görevlileri yıllardır isyan ediyor. Madem bu tuvaletler kurulabiliyordu illa Hülya Onaylı'nın ölmesini mi beklediniz? Neden bu tuvaletleri daha önce kurmadınız?" dedirtti. Hülya Onaylı'nın kız kardeşi Berna Özer de, Soyer'in tramvay istasyonlarına tuvalet kurulacağını açıklamasıyla ilgili ise, "Bizim canımız yandı. Bu tuvaletler kurulsun, bizim gibi başkaları da yanmasın" diye konuştu.

SÜRÜCÜ TUTUKLANDI

Üzücü kaza, 20 Eylül'de saat 21.45 sıralarında, Mustafa Kemal Sahil Bulvarı'nda meydana geldi. B.S. yönetimindeki 35 AOA 048 plakalı otomobil, istasyonda tuvalet olmaması nedeniyle ihtiyacını gidermek için tuvalete gitmek amacıyla yolun karşısına geçmek isteyen tramvay istasyonu güvenlik görevlisi evli ve 2 çocuk annesi Hülya Onaylı'ya çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan Onaylı, kanlar içerisinde yerde kaldı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı Hülya Onaylı, kaldırıldığı hastanede öldü. Hülya Onaylı, çarşamba günü Yağhaneler Çinili Camii'nde kılınan namaz sonrası Örnekköy Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı. B.S. ise sevk edildiği adliyede tutuklandı.

AĞABEYİ ÜZÜNTÜDEN HAYATINI KAYBETTİ

BU arada Hülya Onaylı'nın vefatının ardından ailesi büyük bir acı daha yaşadı. Onaylı'nın kendisinden 6 yaş büyük ağabeyi Özer Tunaoğlu da önceki gün yaşamını yitirdi. 5 kardeşten ikisinin 10 gün arayla yaşamını yitirmesi aileyi yıktı. Onaylı ve Tunaoğlu'nun kardeşi Berna Özer, Yeni Asır'a konuştu. Köy Hizmetleri Müdürlüğü'nden emekli ağabeyinin daha önce beyin kanaması geçirdiğini ve sol tarafının felçli kaldığını ifade eden Berna Özer, "Ağabeyim Hülya'nın yaşamını yitirmesinin ardından büyük acı yaşadı. Maalesef bu acıya da dayanamadı. Kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi" dedi.

ERHAN GÜLENÇ