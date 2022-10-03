Ünlü Mimar Orhan Erdil yaşamını yitirdi

Dünyaca ünlü İzmirli mimar Orhan Erdil yaşamını yitirdi. Erdil'in cenazesi bugün öğle namazını müteakip Bornova Ali Rıza Güven Camii'nde kılınacak cenaze namazı sonrasında Bornova Kent Mezarlığı'na defnedilecek. 1933'te doğan Erdil, Namık Kemal Lisesi'nin ardından Houston Üniversitesi'nde kazandığı burs ile ABD'de Mimarlık Mühendislik Yüksek Mimarlık Bölümü'nü bitirdi. Houston, Dallas ve Newyork'ta on sene çalıştı. 1968'de Ankara'da Turgut Özal ile devlet planlama konut projeleri üzerine çalışan Erdil, 1984'te Türkiye'nin ilk lagün projelerini, İzmir Atakent ve Mavişehir projelerini yaptı.

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