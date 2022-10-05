Aile cinayet dedi otopsi uyuşturucu

İzmir'de, iş görüşmesine gittikten sonra eve dönmeyen ve hastanede yaşamını yitirdiği anlaşılan Aslıhan Sinem Çiçek'in (18) otopsi raporunun çıktıği öğrenildi.

NET SONUÇ BEKLENİYOR

Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'nda yapılan ön otopside, Çiçek'in vücudunda darp, cebir izi, morluk, çürük ve tecavüz izi görülmediği, sadece avucunda küçük bir bıçak kesisi olduğu belirtildi. Kan izlerinin de eldeki kanamaya bağlı meydana geldiği anlaşıldı. Kanında yüksek dozda uyuşturucu madde tespit edilen genç kızın net ölüm sebebinin uyuşturucuya bağlı ya da uyuşturucunun tetiklediği bir kalp krizi olabileceği açıklandı.

Net sonuç ise Çiçek'ten alınan parça numunelerinde yapılan inceleme sonrası ortaya çıkacak.

Aslıhan Sinem Çiçek, 26 Temmuz günü saat 14.00 sıralarında, Bornova'daki iş görüşmesine gitmek için evden çıktı. Eve dönmeyen Çiçek'e ulaşamayan babası Serdar Çiçek, polise kayıp başvurusunda bulunmuştu.

ŞÜPHELİLER SERBEST

Ekipler, Çiçek'in Ege Üniversitesi Hastanesi'nde olduğunu tespit etti. Aslıhan Sinem Çiçek, 27 Temmuz'da hastanede yaşamını yitirdi. Çiçek'in şüpheli ölümü ile ilgili ekipler, Burak K.'yı (27) gözaltına aldı. Üzerinde genç kızın telefonu bulunan Burak K., çıkarıldığı hakimlikçe 'gasp' suçundan tutuklanmıştı. Son görüntüsünde bindiği beyaz hafif ticari aracın sürücüsü C.A da serbest bırakılmıştı.

FATİH ŞENDİL