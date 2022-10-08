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Haberler İzmir Doktor baba nöbeti oğluna devretti

Doktor baba nöbeti oğluna devretti

8.10.2022

Doktor baba nöbeti oğluna devretti

İzmir Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde pediatri asistanlığı yapan Dr. Yunus Berk Targan (29), babası Uzm. Dr. Şeref Targan'ın (60) emekli olduğu yerde 1 ay önce göreve başladı.

19 yıl görev yaptığı hastaneye bu kez oğlunu ziyaret etmek için gelen baba Targan, "Çocuk sevgisi, oğlumla beni çocuk doktorluğunda buluşturdu. Oğlumu doktor olması için hiç etkilemedim. Ama bu işi yapacaksan; 'Çocuk doktorluğunu seç' dedim. O da çocukları sever, bu nedenle çocuk doktoru olmayı seçti. İkimizin ortak noktası bu oldu" dedi.

Çocukluğunda babasını beklemek için geldiği hastanede şimdi görev yaptığını belirten Dr. Yunus Berk Targan ise, "Pratisyenlik döneminde babama çok soru sorduğum olurdu. Fakat bundan sonra desteğine ihtiyacım daha fazla olacak" diye konuştu.

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