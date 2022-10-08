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Haberler İzmir Dünyayı buluşturan festival

Dünyayı buluşturan festival

8.10.2022

Dünyayı buluşturan festival

İZMİR Menemen Belediyesi'nce düzenlenen ve üç gün sürecek olan Uluslararası Menemen Çömlek Festivali dün büyük bir coşkuyla başladı. Onur Konuğu İtalya, konuk şehirler Aydın, Manisa ve Eskişehir'in 'Kadın ve Çömlek' temasıyla yer aldığı festivalin açılışına katılan protokol üyeleri, tezgâh başına geçti, çömlekten objeler yaptı.

Menemen'in ünlü ustalarının yanı sıra Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanından çömlek ustaları da festivale renk kattı. İZMİR Valisi Yavuz Selim Köşger'in de ziyaret ettiği festivalde konuşan Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan, "Menemen Çömlekçiliği bugün dünyayı ağırlıyor. Bugün artık Menemen çömlekçiliği tüm dünyada bilinen, sektöre bayraktarlık eden bir kent haline gelmiştir" dedi. Gecenin devamında Hande Yener konseriyle eğlenceli dakikalar yaşandı.

ERCAN AKGÜN

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