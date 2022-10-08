İzmir’de elektrik kesintisi 8 Ekim Cumartesi

Elektrik ve su kesintileri sabah saatleri itibarıyla araştırılıyor. GDZ Elektrik bugüne ait planlı kesintileri duyurdu. İşte 8 Ekim Cumartesi İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...
Elektrik ve su kesintileri sabah saatleri itibarıyla araştırılıyor. GDZ Elektrik bugüne ait planlı kesintileri duyurdu. İşte 8 Ekim Cumartesi İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...
ALİAĞA
08.10.2022 10:00 13:00 OG ARIZA ONARIM BAKIM NEDENİYLE BAZTAŞ MAD.İNŞ.PETROL SAN.VE TİC.A.Ş, EGEDEMİR DEMİR GERİ KAZ.MAD.PET.NAK.TURZ.İNŞ.TAH, İZDEMİR ENERJİ ELEKTRİKÜRETİMA.Ş., EGELİM LOJİSTİK NAKLİYAT PETROL TURİZM İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş, AKÇANSA ÇİMENTO SAN.VE TİC.A.Ş. VE CİVARLARI
BERGAMA
08.10.2022 09:30 17:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI NEDENİYLE BÖLCEK ÇAYKÖY SULAMA TR VE CİVARLARI
08.10.2022 09:30 17:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI NEDENİYLE BÖLCEK MEZARLIKALTI TR 4 SULAMA VE CİVARLARI
08.10.2022 09:30 17:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI NEDENİYLE BÖLCEK BÖLCEK TOPRAK SU TR 1 VE CİVARLARI
08.10.2022 09:30 17:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI NEDENİYLE SARICALAR SARICALAR TOPRAK SU TR 2 VE CİVARLARI
BORNOVA
08.10.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ DOĞANLAR MAHALLESİ,1404,1403, 1401,1409 SOKAKLAR VE CİVARI
BUCA
08.10.2022 09:00 12:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ YİĞİTLER MAHALLESİ,FEVZİ ÇAKMAK,ADNAN KAHVECİ,ONAT CADDELERİ,331,345,343,333, 341 SOKAKLAR VE CİVARLARI
08.10.2022 09:00 12:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ MENDERES MAHALLESİ,SEYFİ DEMİRSOY CADDESİ 154,157,152 SOKAKLAR VE CİVARI
08.10.2022 09:00 12:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ EFELER MAHALLESİ,MENDERES CADDESİ BİR BÖLÜMÜ-340-317-315-319-FORBES SOKAKLAR,SEVGİ YOLU
08.10.2022 09:00 12:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ MENDERES MAHALLESİ,152/1,157,134,152 SOKAKLAR VE CİVARLARI
FOÇA
08.10.2022 09:00 13:00 AG ARIZA ONARIM BAKIM NEDENİYLE ESKİ FOÇA İSMETPAŞA MAHALLESİ BARAN SİTESİ, HANEDAN OTEL, İZSU FOÇA ARITMA , 281,325, 328 SOKAKLAR VE CİVARLARI
KARABAĞLAR
08.10.2022 07:00 15:00 İletim Sistemindeki Arıza Onarım ve Bakım Nedeniyle GENERAL ASIM GÜNDÜZ MAHALLESİ,3197-3245-3246-3247 SOKAKLAR VE CİVARI
08.10.2022 07:00 15:00 İletim Sistemindeki Arıza Onarım ve Bakım Nedeniyle ÇALIKUŞU MAHALLESİ,3201-3269-3270-3271-3277-5701-5701/2,3-5741-5741/2 SOKAKLAR VE CİVARI
08.10.2022 07:00 15:00 İletim Sistemindeki Arıza Onarım ve Bakım Nedeniyle ÇALIKUŞU MAHALLESİ,3201-3246-3263-3265-3266-3267-3270-5713-5714-5714/1 SOKAKLAR VE CİVARI
08.10.2022 07:00 15:00 İletim Sistemindeki Arıza Onarım ve Bakım Nedeniyle SARIYER MAHALLESİ,3284-5680-5681/1-5682-5683-5683/2,3,4,8,10,11-5687-5690-5694-5695-5696-5696/2-5697 SOKAKLAR VE CİVARI
08.10.2022 07:00 15:00 İletim Sistemindeki Arıza Onarım ve Bakım Nedeniyle SARIYER MAHALLESİ,5656-5657-5658-5673-5673/2,3-5675-5675/1-5686 SOKAKLAR VE CİVARI
08.10.2022 07:00 15:00 İletim Sistemindeki Arıza Onarım ve Bakım Nedeniyle UĞUR MUMCU MAHALLESİ,5652-5659-5660-5661-5673/2-5673/5-5714/2-5714/4-5677-5679-5757/2,5,24,25 SOKAKLAR VE CİVARI
08.10.2022 07:00 15:00 İletim Sistemindeki Arıza Onarım ve Bakım Nedeniyle UĞUR MUMCU MAHALLESİ,4176-5652-5653-5654-5662-5755-5757-5757/10,11,12-31-38-5767/38-5777-5782-5785-5785/38-5785/1,2 SOKAKLAR VE CİVARI
08.10.2022 07:00 15:00 İletim Sistemindeki Arıza Onarım ve Bakım Nedeniyle SELVİLİ MAHALLESİ,4019-4019/5,6-5662-5757/37,41,42,43-5770/8-5791-5792-5793 SOKAKLAR VE CİVARI
08.10.2022 07:00 15:00 İletim Sistemindeki Arıza Onarım ve Bakım Nedeniyle SELVİLİ MAHALLESİ,4019/2,6,7-4037-4133-4134-4500--4508-4509-4521-4523-4577 SOKAKLAR VE CİVARI
08.10.2022 07:00 15:00 İletim Sistemindeki Arıza Onarım ve Bakım Nedeniyle SELVİLİ MAHALLESİ,4114-4115-4116-4123-4124-4124/1-4125-4126-4499-5714/1 SOKAKLAR VE CİVARI
08.10.2022 07:00 15:00 İletim Sistemindeki Arıza Onarım ve Bakım Nedeniyle BARIŞ MAHALLESİ,4095-4096-4497-4498-4500-4525-4526-4527-4529-4530 SOKAKLAR VE CİVARI
08.10.2022 07:00 15:00 İletim Sistemindeki Arıza Onarım ve Bakım Nedeniyle YUNUS EMRE MAHALLESİ,4070-4077-4079-4080-4082-4086-4087-4088-4090-4092-4094-4097-4098-4100-4101-4105-4130-4176-4795-4842-4843-5714/1 SOKAKLAR VE CİVARI
08.10.2022 07:00 15:00 İletim Sistemindeki Arıza Onarım ve Bakım Nedeniyle BARIŞ MAHALLESİ,5757/32,34,35,39,40 SOKAKLAR VE CİVARI
KARABURUN
08.10.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KARABURUN MERKEZ DM - İSKELE FIDERI, MIGROS, ASYA OTEL, DENIZ LOJMANLARI, BAKSAT SITESI, GÖKÇE DENIZ SITESI, BÜYÜKKENT SITESI, AKVARYUM SITESI, BAKSAT SITESI, BELEDIYE GES, BELEDIYE, BODRUM MEVKII TAMAMAI, MERKEZ TAMAMI, KUYUCAK TAMAMI, LIMAN CAADESI, ASLANBURNU CADDESI, BURGAZ CADDESI, ALMAN KOYU TAMAMI, İSKELE MERKEZ TAMAMI, DOLUNGAZ MEVKII TAMAMI
KARŞIYAKA
08.10.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ BOSTANLI MAHALLESİ,GİRNE CADDESİ,1771,1735 SOKAKLAR VE CİVARI
08.10.2022 10:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ŞEMİKLER MAHALLESİ,6302,6306,6300,6300/3,6300/2 SOKAKLAR VE CİVARI
MENDERES
08.10.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ÇILEME OVA
08.10.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KÜNER MH. 7828, 7834, 7828/1 SOKAK CIVARI
08.10.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KARAKUYU MH. TAMAMI, PANCAR OVA(GÜMÜŞ GÖLÜ) TAMAMI ÇILEME OVA VE ÇAKALTEPE OVA BIR KISMI
MENEMEN
08.10.2022 12:00 16:00 AG ARIZA ONARIM BAKIM NEDENİYLE GÖKTEPE MAHALLESİ 944, 930, 920/1, 941, 947, 945 SOKAKLARI VE CİVARLARI
08.10.2022 14:00 18:00 OG ARIZA ONARIM BAKIM NEDENİYLE 29 EKİM OVA KÜME EVLERİ-ERDAL MANSUROĞLU ÖZEL-SAMİ TÜTÜNCÜ VE ARKADAŞLARI ÖZEL TRAFOLU MÜŞTERİLER VE CİVARLARI
SEFERİHİSAR
08.10.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ SEFERIHISAR, ULAMIŞ OKUL CADDESI ,1419/3, 1419/4,1419/5,1419/7 SOAK VE CIVARI
08.10.2022 09:00 12:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ SEFERIHISAR TEPECIK MAHALLESI BATIKÖY SITESI VE ÖZEL TRAFOLAR
SELÇUK
08.10.2022 09:00 10:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ CUMHURIYET MAH.SEMIH ÇAKIROĞLU CAD.SABRI AKTEPE CAD.5017-5026 ARASI SOKAKLAR VE CIVARLARI
08.10.2022 10:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ CUMHURIYET MAH.SEMIH ÇAKIROĞLU CAD.AHMET SABRI AKTEPE CAD.5024-5026-5027-5029- SOKAKLAR VE CIVARLARI
URLA
08.10.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ DENIZLI, GÜVENDIK MAHALLELERI 117, 136, 133, YALI, 114. SK., 112. SK., 118. SK., MEHMET ALI AYGÜVEN, 145, 135. SK., 148. SK., 115. SK., 113. SK.147 SOKAKLARDIR