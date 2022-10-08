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İzmir'de kuru sıkıdan tabanca yapan şahıs yakalandı

İzmir'in Ödemiş ilçesinde gerçekleşen olayda kuru sıkıdan tabanca yapan 1 şüpheli gözaltına alındı. 2 farklı adreste yapılan baskınlarda çok sayıda ruhsatsız silah ele geçirildi.

İHA

08.10.2022, 13:33

İzmir’de kuru sıkıdan tabanca yapan şahıs yakalandı

Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, H.K. adlı bir kişinin kuru sıkıdan tabanca çevirdiği bilgisi üzerine çalışma başlattı. Adresi belirleyen ekiplerin Ödemiş Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirdiği operasyonda, adreste arama yapıldı. Yapılan aramada, 2 adet kurusıkıdan çevrilmiş tabanca, 2 av tüfeği, 2 tabanca gövdesi, 21 fişek, 1 boş kovan ve kuru sıkı tabanca çevrilmede kullanılan 19 adet parça ele geçirildi. Olayla ilgili H.K. gözaltına alınırken, şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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