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Haberler İzmir Kız yurdunun önünde uygunsuz hareketler sergileyen şüpheli yakalandı!

Kız yurdunun önünde uygunsuz hareketler sergileyen şüpheli yakalandı!

İzmir'in Buca ilçesinde Gazi Ayşe Hanım KYK Kız Öğrenci Yurdu'nun önünde meydana gelen olayda, bina karşısında uygunsuz hareketler sergileyen şüpheli cep telefonuyla görüntülendi. Videonun sosyal medyada paylaşılmasının ardından Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olay yerine gelerek daha önceden 'cinsel taciz' suçu bulunan S.A'yı gözaltına aldı.

DHA

08.10.2022, 14:14 Güncelleme Tarihi: 08.10.2022, 14:20

Kız yurdunun önünde uygunsuz hareketler sergileyen şüpheli yakalandı!
İzmir'in Buca ilçesinde, kız öğrenci yurdunun önünde uygunsuz hareketlerde bulunan S.A., polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Olay, dün Gazi Ayşe Hanım KYK Kız Öğrenci Yurdu'nun önünde meydana geldi. Bina karşısında uygunsuz hareketler yapan şüpheli, cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Videonun sosyal medyada yayınlanmasının ardından Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 30 noktada kamera incelemesi yapıldı. Şüphelinin, 'cinsel taciz' suçundan kaydı olan S.A. olduğu belirlendi. S.A., polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.
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