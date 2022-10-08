Müdür teftişte

İzmir İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Emre Erkuş, yardımcıları ve şoförüne bile haber vermeden sağlık kuruluşlarına gidip hasta gibi davranıyor. Kuyruğa girip vatandaşların sıkıntılarını dinliyor, not alıp hızla çözüyor.

MANİSA İl Sağlık Müdürlüğü görevinden İzmir İl Sağlık Müdürlüğü'ne atanan Doç. Dr. Emre Erkuş, sorumluluğu altındaki sağlık kuruluşlarını kendine özgü bir yöntemle denetliyor.

SIRADAN bir hasta gibi telefonla randevu alan Erkuş, tek başına gittiği sağlık kurumunda personeli ve işleyişi gözlemliyor, vatandaşlarla konuşup dilek ve şikayetlerini not alıyor.

GÖREVE geldiğinde İzmir ile ilgili brifing verildiğini belirten Doç. Dr. Erkuş, "Ancak bu yeterli değil. Aksaklıkları yerinde tespit etmek ve hızla çözmek başarıyı getirir" dedi.